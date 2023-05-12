Дрон VTOL Archytas став зіркою виставки DEFEA 2023: чим примітний цей БПЛА

І хоча на стенді був представлений лише концепт, охочих дізнатися більше про цей незвичайний БПЛА було хоч греблю гати.

Грецька компанія Hellenic Aerospace Industries нарешті продемонструвала один із найнезвичайніших дронів на сьогодні – Archytas, пише EDR magazine. І нехай представники компанії показали лише концепт, зате розповіли про ключові особливості дрону, який має вирушити у свій перший політ наступного року.

БПЛА Archytas цікавий тим, що має змішаний корпус із крилами високої стрілоподібності, але при цьому оснащений гвинтами, які забезпечують зліт та посадку. У польоті гвинти практично забираються в корпус і безпілотник може розвивати більшу швидкість. Рух забезпечується двигуном, розташованим у задній частині, який приводить в дію дволопатевий повітряний гвинт.

Така конфігурація забезпечує максимальну гнучкість використання — два несучі гвинти будуть використовуватися тільки для декількох маневрів, і вони приводяться в дію електродвигунами з живленням від акумуляторів, розташованими в нижній частині фюзеляжу.

Два несучі гвинти будуть використовуватися лише для кількох маневрів Фото: Соцмережi

На моделі не було жодних ознак шасі, але воно напевно знадобиться, враховуючи аеродинамічні доповнення, розташовані під фюзеляжем.

БПЛА буде використовуватися для спостереження або розвідки та зможе нести різні типи корисного навантаження. Максимальне корисне навантаження становить 14 кг, максимальна злітна вага не повідомляється. Крило має розмах 6,4 м, експлуатаційна висота 8 км. Максимальна швидкість 158 км/год, крейсерська швидкість 120 км/год.

Прототип не є остаточним зразком, так що інженери можуть внести в конструкцію значні зміни, які стануть помітні вже наступного року.

Раніше Фокус писав, що дрони отримають електричний реактивний двигун із максимальною тягою 5 кгс.