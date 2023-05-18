ВПС отримають безпілотник SiRTAP: технічні характеристики та особливості БПЛА

БПЛА замінить дрони ізраїльського виробництва — Searcher MkII та Hermes 450.

Компанія Airbus Spain запустить у виробництво високопродуктивний БПЛА SiRTAP. Відомо, що його отримають ВПС Іспанії та Колумбії, пише defensenews.com.

Дрон розробляють у рамках програми SirTAP (Sistema RPAS Táctico de Altas Prestaciones), раніше безпілотник мав маркування Atlante 2 MALE. Це буде тактичний безпілотний літальний апарат для збирання розвідувальної інформації та спостереження. Він замінить дрони ізраїльського виробництва – Searcher MkII та Hermes 450.

Іспанія закупить 27 платформ SiRTAP, кожна з яких складається з трьох дронів, наземної станції управління та апаратури для прийому даних. Міністерство оборони Іспанії отримало дозвіл на інвестування 500 млн євро в цей проект. Колумбія придбає 6 платформ.

Дрон SirTAP: технічні характеристики

Пристрій SiRTAP зможе провести в автономному польоті 20 годин, піднятися на висоту 6,4 км та нести до 150 кг корисного навантаження. Складна конструкція дрону дозволить транспортувати його суходолом, а також повітрям на транспортних літаках, таких як C-295. Один літак зможе вмістити 2 БПЛА. За словами представників Airbus, безпілотник підходить для різних місій, включаючи збирання розвідданих, морське спостереження, супровід конвоїв та захист сил, а також радіоелектронну боротьбу.

Також у заяві компанії наголошується, що платформа була розроблена як економічно ефективне рішення, призначене для військово-повітряних сил. На даний момент дронами SiRTAP зацікавилися лише Іспанія та Колумбія, але й інші країни виявили інтерес до безпілотників та уважно стежать за їх розвитком, зокрема Франція.

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