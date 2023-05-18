Китайські дрони мають секретну функцію: їх не можна використовувати проти КНР, — ЗМІ

В особливих випадках безпілотники навіть самознищуватимуться, якщо спробувати позбавити їх захисного функціоналу.

Китайські безпілотники, які експортуються в інші країни, мають вбудований захист від використання проти самого Китаю, пише South China Morning Post. Про це журналістам повідомило джерело, близьке до військових кіл.

Він сказав, що всі китайські бойові та розвідувальні безпілотники спроєктовані та розроблені так, щоб розпізнавати "електричний геопаркан", що оточує межі китайської території. "Насправді це досить проста технологія, спрямована на те, щоб гарантувати неможливість атаки КНР за допомогою зроблених у країні безпілотників", — сказав військовий.

Пекінський військовий експерт зазначає, що це "загальновідомий факт" для китайських виробників дронів. Також для військових БПЛА є обмеження на запуск ракет: якщо дрон спрямований у бік китайського кордону, він просто не стрілятиме. А якщо хтось із закордонних інженерів знайде модулі захисту та захоче їх демонтувати, то дрон просто самознищиться і взагалі перестане функціонувати.

У журналістів немає сумнівів у словах експерта, бо про те саме говорять непрямі докази. Наприклад, глава Baykar Technology Халук Байрактар розповів пресі, що китайські БПЛА "розверталися з наближенням до китайського кордону". Саме тому замовники безпілотників все частіше звертаються до Туреччини через побоювання, що китайські безпілотники не вдасться використати на 100%.

Крім того, у соціальних мережах з'являлися твердження про те, що DJI додав функцію "геопаркана" до своїх нових експортних версій, які не можуть літати над Україною — незалежно від того, хто ними керує. Втім, поки що такої інформації від ЗСУ не надходило і дрони Mavic активно використовуються нашими військовими.

Раніше Фокус повідомляв, що рідкісний російський дрон SuperCam знову потрапив до рук ЗСУ: що відомо про БПЛА.