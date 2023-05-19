Українські дрони-камікадзе стали ще небезпечнішими для росіян: що відомо про EVERSTAKE

За словами авторів, безпілотникам вже вдалося вразити безліч російських цілей, і незабаром ЗСУ поділяться відеозвітами.

Українські війська отримали нові ударні дрони з покращеними характеристиками, які дозволяють ефективніше атакувати окупантів. Про це у Telegram повідомила школа операторів БПЛА "Ескадрон", яка також виготовляє безпілотники.

Волонтери за допомогою проекту "Армія дронів" зробили та передали військовим велику партію ударних безпілотників "Пегас", яка отримала крафтнейм EVERSTAKE. Крім назви, дрони отримали покращену дальність польоту, один із них встановив рекорд для FPV-моделей, пролетівши 14 км від місця зльоту до наземної мети.

"Дрони-камікадзе "Пегас" з таким псевдонімом незабаром заполонять мережу, оскільки кількість і якість здійснених уражень вражає", — зазначили в школі "Ескадрон".

Раніше ми вже писали про дрони "Пегас" — це недорогі квадрокоптери типу FPV (First Person View), які літають на невеликі відстані, проте дозволяють військовим вражати цілі з високою точністю. Школа "Ескадрон" передає їх різним підрозділам ЗСУ, Нацгвардії, СБУ або волонтерам, які часто надають БПЛА псевдоніми, щоб не плутатися: Goida, Zelya, UJEE, Ani Lorak та інші. Деяким операторам з допомогою вдається знищувати як живу силу, а й бронетехніку ЗС РФ.

Нещодавно у ЗСУ показали, як дрон "Пегас" знищив російський комплекс "Муром-М". Це пристрій для далекого візуального спостереження, що дозволяє росіянам стежити за переміщеннями українських військ на великій відстані.

Писали також, що дрон "Пегас" ефектно підірвав російський бронемобіль "Тигр". Машина рухалася з невеликою швидкістю, тому дрон легко наздогнав її та вразив.