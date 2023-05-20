Дрон із камерою виявили у центрі Москви, викликали саперів — росЗМІ

На фотографіях очевидців зображено FPV-квадрокоптер Avata, який розганяється до 100 км/год.

На території Академії водного транспорту у центрі Москви виявили безпілотник. Подробиці повідомило російське медіа Baza.

За даними ЗМІ, 20 травня охоронець проводив ранковий обхід території навчального закладу, розташованого на Новоданилівській набережній, та помітив дрон, оснащений камерою. Він викликав поліцію, крім того, на місце події виїхали вибухотехніки.

Судячи з фотографії, у Академії приземлився цивільний FPV-дрон Avata виробництва китайської компанії Dajiang Innovation Technology (DJI). Він має невеликі розміри, буквально поміщається на долоні, оснащений 4К-камерою, захистом гвинтів і управляється за допомогою окулярів віртуальної реальності. Максимальна дальність польоту DJI Avata становить 10 км, швидкість — до 100 км/год, але маленькі габарити не дозволяють йому піднімати гранати або достатньо вибухівки, щоб завдати істотних збитків.

Квадрокоптер, знайдений на території Академії водного транспорту у Москві Фото: Baza

Невідомо, хто запустив та "втратив" безпілотник на території Академії водного транспорту. Варто зазначити, що з 3 травня в Москві заборонили запускати будь-які безпілотники, виняток становлять лише БПЛА, які використовуються за рішенням столичної влади. За словами мера Сергія Собяніна, літальні апарати можуть завадити роботі правоохоронних органів.

Таке рішення ухвалили після того, як два дрони атакували Кремль у ніч проти 3 травня. Повідомляється, що БПЛА націлилася на резиденцію президента РФ Володимира Путіна, але він у цей момент перебував у Ново-Огарьові.