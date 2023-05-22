ШІ використовуватимуть для стеження на Олімпійських іграх 2024 року: що відомо

Правозахисники побоюються, що це стане нормою і в майбутньому і стеження пошириться на "неугодних владі".

Вищий конституційний суд Франції схвалив використання штучного інтелекту на Олімпійських іграх 2024 року у Парижі, повідомляє The Guardian. Раніше Фокус писав про плани поліції відстежувати активність натовпу за допомогою алгоритмів нейромереж для виявлення конфліктів, що назрівають, серед уболівальників. ШІ також допоможе відстежувати пересування людей та виявляти потенційні загрози.

Рішення конституційного суду викликало критику з боку захисників недоторканності приватного життя, які стверджують, що цю технологію можна використовувати для порушення недоторканності приватного життя людей або груп емігрантів. Хоча варто зазначити, що суд також наклав деякі обмеження щодо використання технології. Наприклад, систему не можна буде використовувати для відстеження політичної діяльності людей або їхніх релігійних переконань.

Чому використання ШІ на Олімпіаді важливо

Дозвіл на використання ШІ-спостереження на Олімпійських іграх є першим випадком, коли на великому спортивному заході використовуватиметься технологія у таких великих масштабах. Це рішення, ймовірно, вплине на те, як у майбутньому буде здійснюватися спостереження за громадськими місцями.

Закон діятиме до березня 2025 року. Це зробить Францію першою країною ЄС, яка дозволить використання спостереження за допомогою штучного інтелекту, попри сильну протидію з боку 38 правозахисних груп, які охарактеризували ініціативу правоохоронців як "небезпечний прецедент для інших європейських країн".

У відкритому листі групи, включаючи Amnesty International, Human Rights Watch і Big Brother Watch, заявили, що пропозиція є "серйозною загрозою громадянським свободам і демократичним принципам". Вони також висловили побоювання, що камери ненароком зможуть зафіксувати рухи, такі як "пози тіла, хода, жести", які можуть бути використані для ідентифікації особистості та "загрожуватиме самій суті права на конфіденційність та захист даних".

Правозахисники обурені рішенням Конституційного суду Фото: Getty Images

Як працюватиме система ШІ-спостереження

Система спостереження складатиметься із мережі камер, підключених до центрального сервера. Камери оснастять спеціальним програмним забезпеченням для розпізнавання осіб, які можуть ідентифікувати людей у режимі реального часу. Програмне забезпечення також може відслідковувати переміщення людей та виявляти потенційні загрози.

На центральному сервері зберігаються усі дані, зібрані камерами. Ці дані включають зображення осіб людей, їх рух і так далі. Дані зберігатимуться протягом певного періоду часу, який не було розкрито французьким урядом.

Система спостереження з використанням штучного інтелекту використовуватиметься для моніторингу громадських місць навколо олімпійських об'єктів. Сюди входять стадіони, транспортні вузли та туристичні пам'ятки. Система також використовуватиметься для спостереження за Олімпійським селом, де мешкатимуть спортсмени та інші учасники змагань.

Як цей закон може посварити Францію та ЄС

Рішення Франції, підтримане Конституційним судом, може призвести до гострої суперечки щодо остаточної форми запропонованого ЄС акту про штучний інтелект. Комітет євродепутатів, який розглядає законодавство, проголосував за підтримку групи з 12 поправок минулого тижня, включаючи повну заборону розпізнавання осіб у режимі реального часу.

Повний Європейський парламент має проголосувати щодо поправок наступного року до того, як законодавство пройде ще один етап доопрацювання з Європейською комісією та державами-членами.

Раніше Фокус розповідав, що повстання машин не буде: ШІ хочуть загнати у жорсткі рамки, щоб уникнути проблем.