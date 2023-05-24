У Туреччині випробували нову лазерну ракету для дронів: як її застосовуватимуть (відео)

Mete набагато краще звичайних гранатометів за дальністю польоту. Ними пропонують озброювати різні типи безпілотників, а першопрохідником став коптер Gök Alp.

У Туреччині під час випробувань безпілотник Gök Alp уперше вистрілив мініракетою Mete. Про це пише турецьке інформаційне агентство Anadolu, посилаючись на пресслужбу компанії ROKETSAN.

Випробування провели для того, щоб запустити 40-мм ракети з лазерним наведенням Mete в серійне виробництво, тепер процес перейшов на завершальний етап. Такі ракети запускаються за допомогою спеціальної пускової установки, що пропонують встановлювати на турелі невеликих літаючих, наземних чи морських безпілотників, а також транспортних засобів. За словами розробників, Mete значно випереджає боєприпаси для звичайних гранатометів максимальною дальністю польоту.

Першим дроном, що застосував ракети Mete, став БПЛА Gök Alp виробництва оборонної компанії PAVO Group. Як зазначив голова правління групи Альпер Озбілен, нову систему озброєння успішно інтегрували у літальні апарати.

Gök Alp — це коптер, призначений для роботи у найскладніших умовах. Він отримав міцну конструкцію, яка може підіймати корисне навантаження вагою до 13 кг і проводити в повітрі до 35 хвилин, а також іншими передовими технологіями, що поки що зберігаються в таємниці.

"Gök Alp — перша платформа, на якій використовується МЕТЕ. Її характерними рисами є як корисна вантажопідйомність, так і здатність залишатися недосяжною для обстрілів", — прокоментував Альпер Озбілен.

Раніше писали, що БПЛА Akinci вперше у світі запустив крилату ракету Çakir від Roketsan. Вона була скинута з висоти 7 тисяч метрів, а потім долетіла до цілі за допомогою реактивного двигуна Kale KTJ-1750 і точно її вразила.

Писали також, що дрон SARISA SRS-1X навчився запускати ракети Hydra 70. Як показали випробування, навіть невеликі безпілотники, озброєні 70-мм ракетами, можуть частково замінити дорогі вертольоти.