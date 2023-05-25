Європа може залишитись без ChatGPT. У чому причина, і чи загрожує це Україні?

Гендиректор OpenAI каже: якщо компанії буде складно виконувати майбутні суворі закони ЄС, їй доведеться втекти з Європи.

Сем Альтман, один із засновників та генеральний директор OpenAI, під час свого європейського турне припустився можливості того, що Євросоюз може залишитися без ChatGPT, повідомляє Reuters. Головною причиною він назвав занадто суворий для виконання закон про штучний інтелект, який наступного року збирається прийняти Євросоюз.

"OpenAI може розглянути можливість припинення роботи в Європі, якщо ми не зможемо дотримуватися майбутніх правил штучного інтелекту щодо його використання в Європейському Союзі", — сказав Альтман. "Звичайно, ми докладемо всіх сил, щоб дотримуватися майбутнього закону, але якщо його виконання стане неможливим, то європейці не зможуть користуватися ChatGPT, тому що OpenAI доведеться залишити територію ЄС", — додав він.

У Євросоюзі вже закінчили роботу над законом, який регулює використання нейромереж та продуктів на основі штучного інтелекту. Наразі тривають обговорення та внесення змін, а сам закон має бути проголосований вже наступного року.

Поки що не відомо, як можливий вихід OpenAI позначиться на Україні, яка поки що не входить до ЄС, але неприємні "дзвіночки" вже є. По-перше, лише під великим тиском OpenAI надала доступ українцям до ChatGPT (до цього боялася порушувати санкції та лінувалася відсікати трафік з окупованих регіонів). По-друге, компанія Google, яка запустила свій чат-бот Bard у 180 країнах світу, досі не дала до нього доступу жодній країні Євросоюзу, в тому числі й Україні. Google ніяк не коментує цю заборону, але експерти припускають, що компанія просто перестраховується, боячись порушити будь-які європейські норми.

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