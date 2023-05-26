"Замінять Мавіки": ескадрильї нових дронів будуть бомбити окупантів

Розробники обіцяють доробити безпілотники та відправити їх військовим на фронт уже за кілька тижнів.

Група українських інженерів розробляє нову модель дрона для розвідки та завдання ударів, які повинні замінити популярні квадрокоптери Mavic з Китаю. Підприємець та волонтер Юрій Голік розкрив подробиці проєкт на своїй сторінці у Facebook.

Команда вирішила вдосконалити вже наявну модель БПЛА, замінивши йому корпус більш компактний і плаский. Невдовзі розробники обіцяють поставити на квадрокоптер акумулятор, двигуни та необхідну електроніку, а за кілька тижнів — відправити українським військовим.

Новий корпус для дрону-квадрокоптера Фото: Facebook

За словами Юрія Голіка, коптер може вести як розвідку, так і скидати на голови окупантів боєприпаси вагою до 3-х кілограмів. Конструктори вважають, що невеликі ескадрильї (рої) таких безпілотників ефективно супроводжуватимуть штурмові групи ЗСУ та коригуватимуть ведення бою, показуючи картинку з повітря.

"Без навантаження можуть перебувати в повітрі до півтори години. Можливо, успішно замінять за функціоналом "Мавіки"", — припустив волонтер.

Крім квадрокоптерів група працює над створенням невеликих розвідувальних літаків з дальністю польоту 25-35 км. Передбачається, що перша партія літатиме над російськими позиціями вже за два тижні.

Модель безпілотного літака

Раніше писали, що команда Юрія Голіка зазнала нового FPV-дрону, розробленого для військових. Під час тестів він зміг підняти вантаж вагою 5 кг, що імітує боєприпас, та пролетіти 5 км. Літальний апарат оснастили двома камерами та тепловізором, а також системою захисту від засобів радіоелектронної боротьби.

Повідомляли також, що група військових із БОР "Луцьк" розробила новий дрон Raider-2. Безпілотний літак легко збирається, піднімає корисне навантаження вагою 5 кг, проводить у повітрі 4 години та може виконувати низку бойових завдань.