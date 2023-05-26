"Шантажувати" ЄС не вдалося — ChatGPT не піде з Європи. Що відомо

Гендиректор Сем Альтман відмовився від своєї вчорашньої скандальної заяви щодо виконання закону Євросоюзу стосовно ШІ. Що на нього вплинуло?

Сьогодні у своєму твіттері генеральний директор OpenAI Сем Альтман написав, що у нього немає планів вивести ChatGPT з Європи, повідомляє Business Insider. Така зміна настрою всього за добу вкрай дивовижна, з урахуванням того, що вчора один із засновників OpenAI сміливо заявляв, що "у разі неможливості виконувати надто суворі регуляторні закони ЄС щодо ШІ його компанія піде з Європи".

У чому суть конфлікту ЄС та OpenAI

У рамках свого європейського турне Альтман відвідав багато міст і, зокрема, в Лондоні він повідомив, що "закон, який планують ухвалити наступного року в ЄС надто жорсткий, але я чув, що його мають скасувати". У разі його ухвалення в поточному стані глава OpenAI дипломатично став шантажувати ЄС, натякаючи, що OpenAI намагатиметься виконати всі вимоги, але якщо не вийде, то доведеться залишити жителів Європи без ChatGPT.

У відповідь обурилися європейські парламентарі, які справді сприйняли слова Альтмана як шантаж. "Я не думаю, що найближчим часом відбудеться якесь послаблення цього закону", — сказав агентству Рейтер Драгош Тудораче, румунський член Європарламенту, який очолює розробку пропозицій ЄС. За його словами, він та його колеги будуть раді бачити у себе Сема Альтмана, щоб він особисто висловив їм свої побоювання, якщо захоче.

Глава промисловості ЄС Тьєррі Бретон також розкритикував загрозу, заявивши, що проєкт правил не підлягає обговоренню.

Жорстку відсіч главі OpenAI дала і депутат Європарламенту від Нідерландів Кім ван Спаррентак, яка також працювала над проєктом закону ЄС. Вона заявила, що Європарламент "не має дозволяти американським компаніям шантажувати нас". Кім ван Спаррентак додала, що "якщо OpenAI не може відповідати базовим вимогам управління даними, прозорості та безпеки, то їхні системи (ChatGPT та DALL-E) не підходять для європейського ринку".

Еммануель Макрон та Сем Альтман на зустрічі в Парижі Фото: Соцмережi

Чому Сем Альтман відмовився від своїх слів

Цікаво, що Сем Альтман відвідав чимало європейських міст, але так і не наважився приїхати до столиці ЄС – Брюсселя. Гендиректор OpenAI відвідав Іспанію, Великобританію, Францію, Німеччину та Польщу, але до міста, в якому писали йому так ненависний закон, він з якоїсь причини не доїхав. Хоча міг би за нагоди запропонувати свої конкретні виправлення європейським парламентарям.

Експерти вважають, що європейцям вдалося збити пиху з Сема Альтмана дуже простим способом: він зрозумів, що може дуже швидко втратити ринок ЄС. Нільс Рауер, технологічний партнер юридичної фірми Pinsent Masons, сказав, що "навряд чи OpenAI відвернеться від Європи. ЄС надто важливий ринок з економічної точки зору. Де ще ви отримаєте єдиний цивілізований ринок із населенням близько 500 млн осіб та економікою в 15 трлн євро ?".

Але автор матеріалу вважає, що без тиску з боку Microsoft так само не обійшлося. Напевно, Сему зателефонували з Редмонда і дохідливо пояснили, що $10 млрд у нього інвестували "не за красиві очі", а європейський ринок – один із найважливіших для Microsoft. Можливо, після цього Сем Альтман зрозумів усю суть фрази Ілона Маска, який заявив, що "Microsoft за бажання прикриє OpenAI та забере все, що захоче".

Раніше Фокус писав, що автори ChatGPT створять новий ШІ: його код буде відкритий для всіх бажаючих.