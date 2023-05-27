Дрони масово атакували нафтопроводи в РФ, оголошено план "Фортеця", — росЗМI

Як стверджує місцева влада, безпілотники врізалися в будівлі та вибухнули, завдавши значних збитків.

27 травня безпілотники атакували нафтопроводи у Тверській та Псковській області Росії. Фокус зібрав усе, що відомо про події.

Як пише російське медіа Baza, цієї ночі два безпілотники здійснили наліт на станцію, яка обслуговує нафтопровід "Дружба" неподалік села Єрохіно Тверської області. Перший БПЛА впав там приблизно о 3:15, врізався в будівлю маслоцеху і вибухнув — там пошкоджено дах та стіни будівлі, а також вибито скло, почалася пожежа. Через півгодини на територію станції прилетів другий дрон, але впав і вибухнув на землі.

За даними Mash, через 20 хвилин після атаки першого дрону МВС РФ запровадило план "Фортеця" — особливий режим для захисту об'єктів внутрішніх військ та правоохоронних органів. SHOT пише, що пожежу швидко загасили, а зараз силовики вивчають уламки літальних апаратів.

Інформацію про падіння БПЛА підтвердив Телеграм-канал Пул69, який веде пресслужба уряду Тверської області. Вона стверджує, що внаслідок вибуху ніхто не постраждав, але губернатор регіону Ігор Руденя взяв ситуацію під особистий контроль.

Губернатор Псковської області Михайло Ведерніков заявив у Telegram про пошкодження адміністративної будівлі нафтопроводу поряд із селом Литвинове Невельського району. За попередньою інформацією, будівля пошкоджена внаслідок атаки двох безпілотників, які постраждали, немає, а подробиці з'ясовує оперативна група.

У березні повідомлялося, що безпілотник атакував нафтопровід "Дружба" під Бєлгородом. Літальний апарат із вибуховим пристроєм врізався в резервуар із нафтопродуктами в селищі Розумне, але той виявився порожнім, як стверджують росіяни.

Писали також, що два дрони влаштували пожежу на нафтобазі в Краснодарському краї. Внаслідок вибуху спалахнув резервуар на території компанії "Таманнефтегаз" у селищі Хвиля Темрюкського району, вогонь охопив площу майже 1,25 тисячі квадратних метрів.