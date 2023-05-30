Повернули у докомп'ютерну еру: хакери ГУР зламали оборонний завод в Іжевську, — ЗМІ

Підприємство виробляє деталі для бронетехніки ЗС РФ. Як стверджують джерела, підприємство втратило цінні дані та ПЗ, необхідне для роботи обладнання.

Хакери Головного управління розвідки України зламали систему російського заводу "Донвард — Гідравлічні системи" в Іжевську. Про це пише видання "РБК-Україна", посилаючись на джерела, близькі до української розвідки.

"Донвард — Гідравлічні системи" виготовляє компоненти для російської військової техніки. Як стверджує джерело, в результаті кібератаки розвідникам не вдалося повністю зупинити роботу підприємства, проте вони сильно ускладнили його роботу. Росіяни зможуть запустити програмне забезпечення на локальному рівні приблизно через 3 дні, проте відновлення інформації займе не менш як місяць, при цьому повернути вийде лише частина даних, оскільки значна частина їх видалена безповоротно.

Хакери знищили мережеві файлові сховища (NAS) обсягом 50 ТБ, а також велику кількість проєктної документації та креслень дослідно-конструкторських робіт, складених з 2007 року до теперішнього часу, а також базу даних клієнтів. Крім того, фахівці зашифрували доменну мережу, що складається з понад 200 комп'ютерів та серверів, викликали збій у роботі програм (ведення баз даних), СУП (управління персоналом), PML (управління життєвим циклом виробництва), PDM (управління всією інформацією про продукцію).

Ще вони здійснили "дефейс" сайту "Донвард" – замінили його сторінки на інші. Головна сторінка демонструє логотип угрупування TWELVE, хоча окремі сторінки ще можна відкрити. За словами джерела, зараз співробітники заводу "гарячково згадують, як працювали в докомп'ютерну еру".

Відповідальність за атаку взяло на себе хакерське угруповання TWELVE, яке у квітні атакувало сервери федеральної митної служби РФ. Як пише РБК, подібні кібератаки зазвичай влаштовують за підтримки українських спецслужб, і у випадку з "Донвардом" хакерів курували кіберсили ГУР Міноборони України.

Раніше хакерська група "Сонцепек" з РФ заявила, що зупинила постачання гаубиць DANA та Zuzana 2 для ЗСУ, а також бронежилетів, бронеавтомобілів та БПЛА. Вони нібито знищили 30 серверів та близько 2000 комп'ютерів Південного гірничо-збагачувального комбінату. На самому підприємстві кібератаку спростували.