"Вперше залетів": у Курській області збили британський дрон Malloy T150 (фото)

За словами росіян, БПЛА ніс ретранслятор зв'язку та одну міну, але не встиг її скинути.

На Курщині росіяни збили безпілотник T150 виробництва британської компанії Malloy Aeronautics. Про це пише російське медіа SHOT, наводячи на доказ фото.

За інформацією російських ЗМІ, Malloy T150 вперше з початку повномасштабної війни перетнув кордон і проник на територію Росії, раніше його застосовували лише на передовій. Російські прикордонники збили літальний апарат, судячи з фотографій, він упав посеред лісу і не дуже постраждав.

Як зазначає Shot, безпілотник оснащений ретранслятором для керування у разі втрати основного каналу зв'язку та ніс одну міну. Загалом Malloy T150 може пролітати до 70 кілометрів і піднімати три міни калібру 82 мм, кожна важить трохи більше 3 кг.

Malloy T150, збитий прикордонниками в Курській області Росії Фото: Shot Malloy T150, збитий у Курській області Росії Фото: Shot

Ще у травні 2022 року Великобританія вирішила відправити Україні квадрокоптери Malloy T150 у рамках пакета військової допомоги на 300 млн. фунтів стерлінгів. Дрони успішно пройшли випробування, проведені Королівською морською піхотою, він здатний літати в будь-яких погодних умовах та у будь-якому кліматі.

Спочатку Malloy T150 призначений для перевезення вантажів — він підіймає вагу до 68 кг і тримається у повітрі протягом 36 хвилин. Військові можуть керувати дроном за допомогою ноутбука, відзначаючи на цифровій карті дорожні точки, які БПЛА автономно проходить.

У квітні 2023 року в Курській області впав український дрон "Аист-100". У Росії вважають, що безпілотник літав над регіоном, вишукуючи цілі для мінометників ЗСУ.