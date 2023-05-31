"Секретна система" допомагає ЗСУ отримувати інформацію про російські дрони та літаки

Син екс-глави "Роскосмосу", Олексій Рогозін, заявив, що ЗСУ мають особливе джерело ситуаційної поінформованості про повітряну обстановку.

У своєму телеграм-каналі син колишнього топ-менеджера "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна, Олексій, повідомив, що українська цифрова система "Віраж-Планшет" є цінним джерелом інформації для ЗСУ.

За словами Рогозіна-молодшого, ЗСУ вирішили збирати дані про російську авіацію за допомогою народу.

"Як модернізувати систему захисту повітряного простору таким чином, щоб вона допомогла радикально скоротити час передачі інформації та прийняття рішень щодо безпілотників та авіації противника? ВСУ ухвалило рішення оцифрувати всі дані та зробити збір даних спільною, народною справою", — написав він.

Як "доказ" він навів скріншот з "Віраж-Планшет" — геоінформаційної системи Повітряних сил. Це фото було опубліковано багатьма ЗМІ. На скріні відмічено об'єкти — російські літаки та ракети, випущені у бік України 24 лютого 2022 року.

Скріншот карти із системи "Віраж-Планшет"

Син Рогозіна повідомляє, що про "Віраж-Планшет" практично не можна знайти інформацію в мережі, але відразу посилається на деяку "інформацію" і каже, що дана система "є основним джерелом ситуаційної поінформованості про повітряну обстановку". Також він порівняв систему "Віраж-Планшет" з сервісом Flightradar і додав, що українська розробка показує дані тільки про "російську пілотовану та безпілотну авіацію, включаючи маршрути польотів".

"Саме з цієї системи Збройні Сили України отримують відомості", — наголосив він.

Олексій Рогозін не забув додати, що "Віраж-Планшет" "збирає дані не лише від різних видів розвідувальних служб України та НАТО, а й із "громадянських" джерел типу відеокамер, фотофіксації на смартфони та встановлених на цивільних об'єктах антен". За його словами, цей сервіс "намагається перетворити Україну на одну велику розподілену антену" і "дозволяє не включати РЛС-комплекси до останнього моменту, що знижує ефективність російських протирадіолокаційних ракет". Звідки у нього ця інформація, він не пояснив.

Рогозін-молодший запропонував врахувати "цей досвід" "заради зниження втрат російської авіаційної техніки та виключення прольотів безпілотників противника" на територію РФ.

Раніше Фокус повідомляв про інформацію, надану системою "Віраж-Планшет".