Нашкодять самі собі: росіяни скуповують антидронові рушниці після атаки БПЛА в Москві

Попит на засоби боротьби з БПЛА різко зріс, а продавці пропонують моделі від $1600 до $25 000, заманюючи москвичів знижками 20%.

Жителі Росії масово купують антидронові рушниці після масової атаки безпілотників у Москві та Підмосков'ї. Про це повідомляє російське агентство ТАСС із посиланням на джерело в оборонно-промисловому комплексі.

За його інформацією, з 30 травня в Москві фіксують сплеск продажів антидронових систем, насамперед — рушниць. Інформацію також підтвердив представник компанії Detector Systems, що займається продажем засобів боротьби з БПЛА.

Як зауважило медіа Mash, російські підприємці розмістили на інтернет-ресурсах багато оголошень про продаж антидронових рушниць. Вони пропонують пристрої з різних цінових сегментів: від "Гарпії" за 140 тис. рублів ($1600) і "Парс" за 500 тис. рублів ($6100) до преміальних моделей за 2 млн рублів (близько $25 000). Продавці запевняють, що роблять знижки в розмірі 10-20%.

Антидронові рушниці — це пристрої, які випромінюють спрямовані радіохвилі, що створюють перешкоди для роботи безпілотних літальних апаратів. Вони пригнічують сигнал керування між операторами та дронами, у результаті чого останні сідають на землю або продовжують летіти, поки не сяде акумулятор, а потім падають. Зовні "рушниці" нагадують стрілецьку зброю та працюють за схожим принципом — потрібно націлитися та натиснути на гачок.

За словами військового оглядача ТАСС Віктора Литовкіна, застосування такого засобу радіоелектронної боротьби над населеними пунктами та ще й ненавченими цивільними операторами є досить небезпечним, оскільки дрон, який втратив керування, може впасти на чийсь будинок або на людей зовні. Фокус також писав, що далекобійні ударні безпілотники літають не під керуванням пілота, а за заданим маршрутом — у такому разі рушниця не зіб'є БПЛА, хоча може трохи збити його з курсу, придушивши супутникову навігацію. Деякі моделі мають запасну інерційну систему позиціювання, яка орієнтується на компаси, барометри й інші вбудовані датчики.

30 травня дрони масово атакували Москву та Підмосков'я. Жителі Московської області помітили в небі кілька моделей безпілотників, ЗМІ нарахували від 25 до 35 літальних апаратів, хоча Міноборони заявило про 8, ще й усі нібито вдалося збити.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко звернув увагу, що російські війська змусили дрони зіткнутися з житловими будинками. Як заявило Міноборони, три БПЛА вдалося придушити засобами РЕБ, саме стільки ж врізалися в будівлі у Москві та Підмосков'ї. Експерт припустив, що їх просто збили з курсу.