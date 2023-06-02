Дрони Puma стали ще кориснішими на полі бою: як їх покращили для військових (відео)

Розробники випустили набір деталей, які дозволяють запускати БПЛА Puma звідки завгодно.

Виробник AeroVironment удосконалив безпілотники Puma, додавши можливість вертикального зльоту та посадки. Подробиці повідомляє видання Inside unmanned systems.

Компанія представила комплект деталей, який дозволяє за лічені хвилини перетворити Puma 3 AE (All Enviroment) або Puma 2 із безпілотного літака з нерухомим крилом на апарат VTOL (Vertical Take-Off and Landing). Він складається з двох штанг, кріплень, які встановлюються один раз, авіаційного модуля зі стійками, двигунами та гвинтами, а працює за принципом "підключи та дій".

"Якщо вам потрібно зробити вертикальний зліт, то надягаєте штанги. Якщо ви хочете провести операцію з Puma у традиційному режимі, це як завжди", — зазначив Скотт Ньюберн, віцепрезидент і головний технічний директор AeroVironment на виставці XPONENTIAL 2023. "Для Puma 2 або Puma 3, які вже знаходяться на озброєнні, комплект може бути модифікований та суміщений".

Він додав, що система VTOL значно спрощує запуск Puma, особливо у міських умовах чи місцях, де не працює GPS. Після встановлення комплексу дрона для зльоту необхідна не 100-метрова злітна смуга, а лише вільний простір площею приблизно 16 м або навіть менше. Час роботи системи VTOL становить від 1,2 години до 1,5 години, — залежно від типу батареї.

Система вертикального зльоту та посадки доповнює інші вдосконалення Puma 3 AE. Дрон також отримав модернізований двигун, який прискорює підйом у важчих конфігураціях до 26%. Модуль змінного корисного навантаження Mantis збільшує час польоту до 2,5 год для денних та нічних операцій. Крім того, розробники оновили канали передачі даних для усієї лінійки Puma, а також додали візуальну навігаційну систему VNS.

"Нещодавно ми представили модернізовану наземну станцію управління під назвою Chrysalis", — пояснив Ньюберн. "Це система на базі планшета. Для вертикального зльоту та посадки Puma це вже інтегровано".

2022 року Україна закупила у Aeroviroment 11 дронів PUMA-LE (Long Endurance) на 540 млн грн. Модель оснащена оптичною та тепловізійною камерами з 6-кратним зумом, які дозволяють виявити супротивника за будь-якої погоди вдень і вночі. Тривалість польоту апарату становить 6 год.

У лютому повідомлялося, що Україна отримає від США безпілотники Puma 20. Вони підіймають до 13,5 кг корисного навантаження у вигляді різного обладнання для розвідки та тримаються у повітрі до 14 год.