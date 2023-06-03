В Україні з'явилися секретні дрони, здатні долетіти до Москви (відео)

За словами розробника Валерія Боровика, нові безпілотники несуть боєголовки вагою до 20 кілограмів, пролітаючи до 700 км.

В Україні інженери створили ударні безпілотники, які можуть долетіти до Москви. Про це СNN заявив представник команди Валерій Боровик.

За його словами, підприємство розробило кілька моделей дронів різних форм та розміром. Один з них відрізняється своєю далекобійністю та бойовою міццю. Втім, назва та технічні характеристики літального апарату поки що зберігаються в секреті.

"Від 15 до 700 кілометрів залежно від боєголовки. З 20-кілограмовою боєголовкою ми можемо пройти весь шлях до Москви", — поділився Валерій Боровик.

Його команда також зазнала нового військового безпілотника літакового типу під назвою "Відсіч". Цей БПЛА призначений для атаки російських позицій, що може нести боєголовку вагою 2-3 кг на відстань до 40 км під керуванням оператора.

"Ми концентруємо наші атаки в основному на дуже дорогому російському обладнанні", — наголосив Боровик.

Однією з переваг моделі Валерій Боровик назвав непомітність: його практично не видно та не чути у небі під час роботи. Передбачається, що "Відсіч" будуть застосовувати разом із безпілотними розвідниками, які команда також збирає. Подібну тактику росіяни застосовують із дронами-камікадзе "Ланцет".

За словами Валерія Боровика, його підприємство зараз виготовляє близько 50 дронів на місяць, проте зараз домовляється з українським заводом, щоб збільшити кількість до 1000 одиниць. В арсеналі розробників вже є готові моделі різних форм та розмірів.

1 червня Мінцифри влаштувало змагання для FPV-дронів, щоб розробники могли показати свої безпілотники у справі та зацікавити військових. Як пише CNN, "Суперкубок" відбувся на полігоні під Києвом у межах урядової програми "Армія дронів", запущеної ще 2022 року.

Багато розробників, які брали участь у конкурсі дронів, визнають, що вони працюють над створенням БПЛА, які можуть літати на великі відстані і нести велике корисне навантаження. Деякі з них вже досягли успіху, і серед них команда Валерія Боровика.

Як заявив голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Юрій Щиголь, армії потрібні різні типи дронів, як дорогі, так і дешеві, оснащені різними типами зв'язку. За його словами, влада хоче збільшити виробництво БПЛА.

"Близько 30 компаній в Україні вже виробляють ці безпілотники серійно, і наша мета — закупити до 200 000 до кінця року. Поки що ми підписали контракти на купівлю 2000, і це лише на кілька тижнів. Щотижня цей процес розширюється", — запевнив Юрій Щиголь.

30 травня кілька безпілотників атакували Москву, пошкодивши житлові будинки. Росіяни помітили в небі загадкові дрони з аеродинамічною схемою "качка".