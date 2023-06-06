"Наш дрон побив наших хлопців": російський БПЛА "Ланцет" влетів у вантажівку "ДНР"

Як випливає з аудіоперехоплення, одні окупанти завантажували машину, коли інші запустили безпілотник неподалік, внаслідок чого кілька бійців постраждали від вибуху.

Російський безпілотник "Ланцет" вразив російську вантажівку "Урал" разом з окупантами. Про це свідчить перехоплення розмови бійця так званої "ДНР", опубліковане військовим оглядачем Романом Бочкалою у Telegram.

Водій вантажівки телефоном поскаржився матері, що його звинувачують у надзвичайній пригоді. Нібито російські військові за допомогою катапульти запустили дрон-камікадзе, поки бійці "ДНР" вантажили машину неподалік. З невідомої причини БПЛА врізався в борт "Уралу", пошкодивши транспортний засіб та поранивши кількох окупантів, які опинилися поряд.

"Наш безпілотник побив наших хлопців. Тепер я винен", — каже чоловік на аудіозаписі. — "Х*йня це собача, а не безпілотник".

"Ланцет" — це баражуючий боєприпас, який виробляється російським підприємством Zala Aero (входить до концерну "Калашников"). Літальний апарат має дві пари X-подібних крил та електричний двигун, який дозволяє літати близько години зі швидкістю 80-110 км/год, дальність дії становить близько 40 км.

Як правило, російські військові ведуть спостереження за допомогою розвідувальних безпілотників таких як Zala або "Орлан", а потім відправляють до виявлених цілей "Ланцети". Ударні дрони оснащені системою наведення, яка дозволяє їм пікірувати на об'єкти навіть під впливом засобів РЕБ.

У березні повідомлялося, що росіяни модернізували дрони "Ланцет" після року війни в Україні. Як запевняють джерела, безпілотник отримав потужнішу бойову частину (до того важила 3-5 кг) кумулятивного, осколково-фугасного або термобаричного типу, щоб знищувати українські танки, гаубиці, РЛС, ЗРК та іншу техніку. Крім того, на БПЛА поставили покращені системи наведення та управління.

Українські експерти визнають, що дрони "Ланцет" становлять велику загрозу для української армії. Передбачається, що після виявлення позиції розвідувальними БПЛА у ЗСУ є лише 5-7 хвилин до прильоту "камікадзе". Кошти РЕБ можуть вразити "Ланцет" лише до того моменту, поки він не навівся на ціль, після чого його можна збити лише кінетичною зброєю: такою як ПЗРК.

У січні бійці ЗСУ показали, що від ударів "Ланцету" техніку рятує звичайна металева сітка. Таке загородження сповільнило дрон та допомогло українським військовим зберегти САУ Krab.