"Кнопку натиснули — їх немає": українці винайшли наземний дрон проти техніки РФ (відео)

Невеликий безпілотник може нести та скидати міни вагою до 120 кг, підтримуючи зв'язок з оператором на відстані до 850 км.

Мешканці Івано-Франківської області Роман Боринець та Володимир Муссур зробили багаторазовий бойовий дрон для військових. Вони розповіли подробиці проєкт "Шо Там".

Роман — професійний рятувальник та талановитий механік, а Володимир — геодезист за освітою, який захоплюється електронікою. Вони дружать з дитинства, нещодавно стали кумами, а після початку повномасштабної війни почали збирати та ремонтувати техніку для ЗСУ.

"Одна мудра людина сказала — один у полі не воїн. А два куми — то є сила", — зазначив Роман Боринець.

У середині травня Роман та Володимир на прохання військових почали винаходити наземний безпілотник. Спочатку вони хотіли наземний зібрати "камікадзе", який приїжджав би на позиції окупантів і вибухав, але потім передумали та вибрали іншу концепцію — апарат, здатний скидати міни. Після виконання бойового завдання він може повертатися, щоб узяти інший боєприпас і знову вирушити у бій.

Волонтери швидко зробили корпус безпілотника, поставили його на чотири колеса, оснастили двигуном, камерою, системою скидання на основі дверного магніту та гумки. Як показали випробування, апарат може перевозити міни вагою до 120 кг, зберігає зв'язок з оператором на відстані до 450 м або 850 м із додатковою антеною, але творці намагаються збільшити його до 1,5 км. Дроном можна керувати за допомогою спеціального пульта з екраном та скидати вибухівку одним рухом пальця.

"Кнопочку натиснули — і бабах. Їх немає", — прокоментували розробники.

Роман та Володимир запевняють, що військові зможуть вести дрони та стежити за їхніми діями навіть під впливом російських засобів РЕБ, але не розкрили деталі. Вони також тримають у таємниці, куди саме передадуть мінера, проте обіцяють — уже за кілька тижнів він знищуватиме російську бронетехніку.

У лютому писали, що Роман Боринець та Володимир Муссур винайшли для ЗСУ дрон "Примара". Це платформа на чотирьох колесах від електробайків, яка може перевозити вантаж вагою до 200 кг, а також виконувати роль "камікадзе", підриваючи окупантів.

У квітні ЗСУ показали застосування на передовій наземного дрона-мінера, який отримала на озброєння 3-я окрема штурмова бригада. Роботизована платформа перевозить та скидає на російські позиції вибуховий пристрій у вигляді 12 кг тротилу та міни МОН-90, яку потім підривають за допомогою кабелю, коли безпілотник від'їде якомога далі.