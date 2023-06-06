"Бронебійний" смартфон оснастили лазерним проєктором: представили Unihertz Tank 2 (відео)

Апарат має захист від води та бруду, а також має потужний акумулятор на 15 500 мАг.

Компанія Unihertz, яка випускає смартфони для армії, рятувальників, туристів та екстремалів, представила новинку – Unihertz Tank 2, повідомляє IThome. Головна особливість пристрою – наявність лазерного проєктора, за допомогою якого в поході можна потішити себе переглядом кіно прямо на стіні намету.

Звичайно, з урахуванням розмірів апарату та його оптики складно розраховувати на якість, яку надають дорогі лазерні проєктори вартістю кілька тисяч доларів, але навіть роздільної здатності в 1280 х 720 точок (720р) цілком достатньо в похідних умовах, щоб не нудьгувати вечорами. Все одно це набагато краще, ніж вдивлятися у дисплей смартфона.

Вбудований проєктор дозволить дивитися кіно навіть на стіні намету Фото: Скриншот

Ще однією важливою особливістю моделі є наявність акумулятора на 15500 мАг — це один з рекордних показників на сьогодні. Його запасу вистачить на кілька днів подорожі, якщо використовувати смартфон по максимуму.

Два великі LED-ліхтарі розженуть будь-яку темряву Фото: Соцмережi

Так само користувачам, які звикли працювати або відпочивати в непростих умовах знадобляться два потужні світлодіодні ліхтарі, розташовані на задній стінці Unihertz Tank 2 — вони гарантовано розженуть пітьму навіть у темному місці.

Технічні особливості Unihertz Tank 2:

Захищений корпус: IP68 та MIL-STD-810H;

Дисплей: 6,81 дюйма (2340 x 1080 пікселів), 90 Гц;

Процесор: MediaTek Helio G99 (MT6789);

Оперативна пам'ять: 12 Гб (LPDDR4);

Вбудована пам'ять: 256 ГБ (розширюється до 1 ТБ карткою пам'яті);

Камери: 108 МП основна та 32 МП фронтальна (а також модуль нічного бачення);

Бездротові модулі: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC;

ОС: Android 13;

Акумулятор: 15 500 мАг та зарядка 66 ватів;

Розмір та вага: 179 х 86 х 23 мм, вага 530 г;

Ціна: від $390

Детальний огляд Unihertz Tank 2

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