Зірвав евакуацію: український дрон атакував БТР та вразив багато окупантів (відео)

Група російських військових намагалася втекти після підриву греблі Каховської ГЕС, але не змогла сховатися від безпілотника.

Воїни 126-ї окремої бригади Територіальної оборони з Одеси вразили російський бронетранспортер разом з окупантами на борту на Херсонщині. Відеозаписом удару в Telegram поділився український блогер та волонтер Сергій Стерненко.

За його даними, група російських військових евакуювалася на бронетехніці після вибуху греблі Каховської гідроелектростанції. Дрон-камікадзе, зібраний фахівцями організації "Ескадрон", наздогнав окупантів біля дач у селі Кринки та підірвав.

"Окупанти зазнали втрат убитими та важкопораненими", — зазначив Сергій Стерненко. — "Евакуювали їх дроном у пекло".

У ролику можна помітити, що кілька російських солдатів їхали зверху на броні, хоча підрахувати їх точну кількість не можна через низьку роздільну здатність. Найімовірніше, під час вибуху вони отримали сильні пошкодження.

"Дрон — камікадзе воїнів 126 бригади ТРО чітко прилетів по скупченню окупантів, які їхали на броні. Не знаю скільки там двохсот, але вразило точно всіх, а це говорить про те, що десяток шляхів воювати не зможуть", — прокоментував на своєму каналі. народний депутат від "Слуги народу" та член оборонного комітету Верховної Ради Юрій Мисягін.

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