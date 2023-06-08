"Триочковий кидок": дрон ЗСУ відправив гранату механіку російського БТР (відео)

Помітивши українську БПЛА, окупанти почали розбігатися, кинувши дорогу техніку напризволяще.

Рота ударних безпілотників "Птаха Мадяра" з 59-ї окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України прозвітувала про знищення російського бронетранспортера. Підрозділ розмістив відеозапис атаки на своєму Telegram-каналі.

Росіяни їхали БТР десь на фронті і, ймовірно, помітили ударний дрон ЗСУ в небі. Вони зупинили машину поряд із лісопосадкою і почали поспіхом її покидати якраз перед падінням першої гранати — вона вибухнула зовсім поряд з одним з окупантів, але не завдала йому великої шкоди.

Другу гранату оператор влучно закинув із БПЛА прямо у відкритий люк для механіка-водія. Невідомо, чи встиг боєць вибратися і бронетехніки і втекти у посадці разом зі своїми товаришами по службі, але сам бронетранспортер мав значно постраждати.

"Російський БТР пройшов модернізацію", — прокоментували "Птахи Мадяра". Варто зазначити, що рота під командуванням Роберта Бровді із позивним "Мадяр" зараз діє в районі Вугледара та Мар'їнки.

"Точний триочковий кидок оператора українського дрону", — прокоментував народний депутат та член комітету Верховної Ради з оборони Юрій Мисягін.

Нещодавно писали, як українська БПЛА зірвала евакуацію окупантів після підриву Каховської ГЕС у Херсонській області. Воїни 126-ї окремої бригади ТрО помітили російський БТР біля села Кринки та атакувала його дроном-камікадзе. У момент удару на броні їхало багато солдатів ЗС РФ, які загинули або отримали поранення.

Писали також, як оператор дрону ЗСУ знищив танк Т-72Б зсередини. Він закинув гранату у відкритий люк, що призвело до займання та повного знищення ворожої бронетехніки.