"Запустили з України": 4 дрони-камікадзе атакували село під Білгородом, — росЗМІ

Як стверджує губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков, внаслідок падіння БПЛА одна людина отримала поранення, а один із дронів нібито атакував інфраструктурний об'єкт зв'язку.

Вдень 8 червня одразу чотири дрони-камікадзе атакували село В'язове у Білгородській області Росії. Про це 9 червня стало відомо російському медіа Baza.

Як вважають росіяни, ударні безпілотники прилетіли з боку села Гробове на Сумщині. Внаслідок вибухів постраждав 67-річний житель В'язового на ім'я Олександр нібито отримав множинні осколкові поранення та був госпіталізований.

Про атаку на село В'язове 8 червня написав і губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков. За його словами, чоловік пас худобу на околиці села, коли БПЛА почали "неконтрольовано падати". Росіянин отримав осколкові поранення верхніх, нижніх кінцівок та грудної клітки, але самостійно дістався районної лікарні у селищі Червона Яруга.

"У селі Старосілля атаку БПЛА зазнав інфраструктурний об'єкт зв'язку. Постраждалих немає", — додав В'ячеслав Гладков у Telegram.

Наприкінці травня невідомі безпілотники закидали Бєлгородську область бомбами та спричинили значні пошкодження руйнування. Як розповів губернатор, у ніч на 24 травня дрон скинув на дорогу вибуховий пристрій, який пошкодив легковий автомобіль, водій не постраждав. За даними ЗМІ, інцидент стався у самому центрі міста поряд із залізничним вокзалом.

Вночі 27 травня безпілотник атакував будівлю МВС у селищі Майський Білгородської області. Тієї ж ночі безпілотник скинув два снаряди на ТЕЦ у Білгороді.