Смерть із небес: в Україні розробили потужний ударний дрон R-34 (відео)

Новинка може нести п'ять важких боєприпасів, здатних пробивати навіть танкову броню.

Українські інженери розробили новий дрон R-34, який стане спадкоємцем безпілотного бомбардувальника R-18. Подробиці голова наглядової ради оборонно-технічної компанії FRDM та представник громадської організації "Аеророзвідка" Вадим Юник розповів в інтерв'ю "Мілітарному".

R-18 — це октакоптер, розроблений фахівцями ГО "Аеророзвідка" спеціально для української армії. Детальні технічні характеристики розробники БПЛА не розкривають, проте кажуть, що їхній дрон може літати на висоті близько 300 метрів протягом 40 хвилин, а дальність зв'язку становить близько 4 км.

Безпілотник оснащений досить великим корпусом та вісьмома двигунами, які здатні піднімати корисне навантаження до 5 кг, як правило, дві гранати РКГ-3 або стільки ж бомб РКГ-1600, призначені для ураження бронетехніки. Пілоти R-18 стали одними з перших, кому вдалося висадити в повітря новий російський танк Т-90 за допомогою безпілотника.

За словами Вадима Юніка, нова модель технологічно нагадує R-18, але більша і потужніша. В основі R-34 лежить та сама електроніка, оскільки інженери вирішили забезпечити загальну архітектуру для обох поколінь. Завдяки цьому оператори зможуть використовувати одну й ту саму наземну станцію для керування як R-18, так і R-34 — це значно спрощує виробництво та експлуатацію. Система скидання R-34 працює аналогічним чином, тільки вміщує не два, а відразу п'ять боєприпасів.

У лютому писали, як українські дрони R18 знищили танки та БМП росіян на Донбасі. Безпілотники від "Аеророзвідки" влаштували масштабне бомбардування в районі Новоселівки, Володимирівки та Куземівки. Вартість одного БПЛА складає $20 тисяч, і його можна застосовувати багато разів.

У травні ЗСУ показали, як дрон R-18 вразив російський танк Т-72Б. Безпілотник знищив бронетехніку вартістю $2 млн, скинувши лише два боєприпаси.