Український дрон із вибухівкою атакував Білорусь, — Прикордонний комітет РБ (відео)

Як запевняють прикордонники, БПЛА вдалося збити в небі за допомогою стрілецької зброї — він вибухнув після влучання кулі у бойову частину. Імовірною ціллю вважають нафтопровід "Дружба".

Білоруські прикордонники збили нібито український бойовий безпілотник у Гомельській області. Подробиці 15 червня у Telegram повідомила пресслужба Державного прикордонного комітету Білорусі.

Як запевняє відомство, наприкінці травня прикордонники почули звук двигуна, а потім побачили у небі над Лоєвським районом дрон, який летів з боку України вглиб білоруської території. Військові відкрили вогонь зі стрілецької зброї, а внаслідок влучання стався вибух.

Прикордонний комітет зазначає, що фахівці зібрали на місці падіння БПЛА безліч металевих елементів та провели вибухотехнічну експертизу. Вони дійшли висновку, що влучення кулі викликало вибух боєприпасу, закріпленого на борту безпілотника. Правоохоронці розпочали перевірку та ведуть слідчі дії.

Уламок дрона, нібито збитого на Гомельщині у Білорусі Уламок дрону, нібито збитого на Гомельщині у Білорусі

Як пише російське медіа Mash, українські війська вперше "атакували" Білорусь дроном-камікадзе, начиненим вибухівкою. Передбачається, що ЗСУ могли направити дрон на ділянку міжнародного нафтопроводу дружба в Гомельській області, проте пошкодження вдалося запобігти.

Наприкінці лютого дрони-камікадзе атакували аеродром "Мачулищі" у Білорусі. Як визнав президент Олександр Лукашенко, диверсант, завербований українськими спецслужбами, запустив два невеликі літальні апарати, які завдали удару по військовому літаку А-50.

У травні білоруські прикордонники зганьбилися, збиваючи український дрон. Солдати під командуванням офіцера відкрили вогонь по розвідувальному БПЛА поряд із кордоном, але так і не змогли влучити.

Писали також, як військові з Білорусі тренувалися збивати БПЛА холостими патронами з автоматів АК-74. Моніторингова група "Білоруський Гаюн" дійшла висновку, що замість реальних навчань армійці влаштували "чергову показуху" на камеру.