Технології збитого MQ-9 Reaper допомогли росіянам покращити дрони "Сіріус", — росЗМІ

Російський експерт Сергій Трухачов вважає, що нові БПЛА "Сіріус" можуть значно посилити ЗС РФ під час війни в Україні, але поки що невідомо, чи візьмуть їх на озброєння.

Захоплення безпілотника MQ-9 Reaper Військово-морських сил США нібито допомогло Росії доопрацювати важкий дрон "Сіріус". Про це російському сайту "Царьград" заявив фахівець із технічної та інформаційної безпеки Сергій Трухачов.

За його словами, якість "Сіріуса" виявилася "вищою за середню", якщо порівнювати з аналогами зі США, Ізраїлю та Китаю. Розробка такого безпілотника стала можлива завдяки технологіям, отриманим в результаті вивчення решток MQ-9 Reaper, що затонув. Він не уточнив, які саме особливості викрали росіяни.

Сергій Трухачов додав, що нещодавно росіяни випробували "Сіріус" та перевірили його можливості. За даними експерта, новий російський безпілотник оснащений двома турбодвигунами та може літати близько 30 годин без дозаправлення, піднімаючись на висоту до 7000 м.

Швидкість БПЛА становить 180 км/год, і деяких конкурентів він випередити не зможе, зате нібито перевершує їх за дальністю — 3000 км. Ще однією перевагою "Сіріуса" експерт назвав захист від виявлення, який має зробити його непомітним для деяких радарів. Дрон здатний нести бойове навантаження вагою 300 кг і, як вважає Трухачов, суттєво допоможе окупантам на війні в Україні.

"Сіріус" — це розробка російського підприємства "Кронштадт", який продовжує ідеї розвідувально-ударного БПЛА "Оріон". За задумом творців, нова модель повинна скидати авіабомби КАБ-100, фугасні авіабомби ФАБ-100, бомби РБК-500У, що вільно падають, потужні бомби ОДАБ-500ПМВ. Передбачається, що вона також нестиме керовані та некеровані ракети.

14-й російський винищувач Су-27 перехопив американський дрон MQ-9 Reaper над Чорним морем. Через пошкодження пропелера останній упав у воду та затонув.

Пізніше експерти розповіли, які технології Росія може отримати, вивчивши збитий MQ-9 Reaper. Ця модель дрона оснащена передовим озброєнням, а також обладнанням для розвідки та зв'язку на великій відстані.

31 травня російський дрон "Сіріус" здійснив перший політ. Свідками випробувань безпілотника стали мешканці Рязанської області.