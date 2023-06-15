Військові дрони відстежуватимуть сотні цілей за допомогою нового модуля BlackKite IR

Модуль вагою 17 кг встановлюється на великий повітряний транспорт та безпілотники, а його датчики охоплюють реальну площу 16 кв. км на висоті 3,6 км.

Logos Technologies, дочірня компанія Elbit Systems зі США, вперше продемонструвала новий модуль BlackKite IR для військових дронів, що дозволяє передавати широкоформатне відео. Про цей проект розповіло видання Shephard Media.

За словами розробників, модуль BlackKite IR здатний показувати, відстежувати і записувати дані про сотні цілей, що рухаються територією, яка охоплює 16 кв. км, та знаходяться на висоті 3,6 км. Сам модуль є підвісним і за формою нагадує гондолу. Важить він близько 17 кг й встановлюється на літаки, вертольоти і важкі безпілотники.

Під час демонстрації на полігоні Юма в штаті Арізона (США) його застосували у кількох експериментальних місіях для виявлення об'єктів у повітрі. BlackKite IR було встановлено на безпілотник групи 4 (американська класифікація), який тимчасово виконував роль майбутніх БПЛА проекту Air-Launched Effects (ALE). Дрони такого класу важать понад 600 кг та піднімаються на висоту понад 5,5 км.

"Ми показали, як наш легкий модуль BlackKite можна використовувати для виявлення ворожих транспортних засобів та систем ППО на великій відстані", — зазначив віце-президент Logos Technologies з розвитку бізнесу Даг Ромбоу. — "Хоча БПЛА групи 4 призначався тільки для заміни ALE, ми також показали, що наш модуль BlackKite не залежить від платформи і може працювати з повноцінними БПЛА групи 4".

У грудні 2022 року пройшов перші випробування дрон MQ-9A Reaper з капсулою NATO Pod. Цей модуль складається з безлічі датчиків, призначених для розвідки, спостереження та дорозвідки, а також дозволяє впроваджувати технології, розроблені за межами США.

У квітні писали, що дрон Teal 2 може допомогти ЗСУ знищувати російські війська. Представники компанії-виробника Red Cat зустрілися з чиновниками НАТО, щоб обговорити передачу таких БПЛА українцям.