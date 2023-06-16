Інженери створять модульні дрони: чому це вигідно і як вони допоможуть військовим

Компанії Greenjets та Firestorm Labs вирішили створити безпілотники нового покоління, запчастини для яких можна "роздрукувати" будь-де.

За модульними безпілотниками майбутнє, впевнені інженери компаній Greenjets та Firestorm Labs, які вирішили створити лінійку повністю модульних БПЛА, повідомляє VoxelMatters. Компанія Firestorm Labs спеціалізується на створенні корпусів та корисного навантаження для безпілотників, а фахівці Greenjets відомі своїми розробками електродвигунів для БПЛА.

Головна мета цього інженерного дуету – повністю змінити виробництво дронів для військових. Головний аспект у цій справі – модульність елементів апаратів. Адже сьогодні заміна тієї чи іншої частини надто утруднена і займає багато часу, що неприпустимо за умов сучасних воєн, де дрони відіграють роль основного виду зброї поряд із ракетами.

Крім модульності, фахівці вже запатентували свою систему 3D-друку, яка дозволить друкувати запчастини за допомогою спеціальних принтерів. Це дозволить створювати необхідні запчастини буквально на лінії фронту, кажуть представники двох фірм.

Взаємозамінність модулів буде корисною при плануванні різних місій Фото: Ілюстративне фото

А ще більшість модулів у моделях їх безпілотників будуть взаємозамінними, що дуже зручно, якщо у військах є кілька видів подібних дронів. Тоді взаємозамінність компонентів дозволяє операторам БПЛА модифікувати свій пристрій для виконання широкого спектра місій з однієї платформи.

"Потреба у швидкому виробництві недорогих систем зростає з кожним тижнем. Традиційні підходи до виробництва не можуть масштабуватися, щоб задовольнити попит, що росте, на БПЛА, і, як ми бачимо в Україні, конфлікт тепер виграє той, хто зможе побудувати більше дронів швидше за всіх. Ми вважаємо, що БПЛА від Firestorm-Greenjets дадуть Міністерству оборони США та його союзникам унікальну технологічну перевагу для перемоги у сучасних війнах", — говорить Ден Мегі, співзасновник Firestorm Labs.

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