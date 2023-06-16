Інженери показали дрон Orbiter 5 на основі ШІ: зможе нести 25 кг корисного навантаження

Цілком усі можливості цього БПЛА стануть відомими в рамках Паризького авіасалону, який стартує 19 червня.

Компанія Aeronautics Ltd, яка понад 25 років займається розробкою БПЛА, оголосила про створення свого нового безпілотника Orbiter 5, повідомляє sUAS News. Цей розвідувальний дрон створений з урахуванням підвищених вимог до корисного навантаження та роботи у суворих погодних умовах, стверджують інженери компанії.

Orbiter 5 має стати інноваційною платформою, яка має допомогти військовим замовникам забезпечити багатозадачність, високу продуктивність та економічність для своїх бойових підрозділів. Однією з основних відмінностей Orbiter 5 від своїх попередників є збільшений час польоту, який тепер становить понад добу (25 год). Вантажопідйомність дрону також збільшена до 25 кг, що дозволяє оснащувати БПЛА різними модулями для різних завдань.

Управління дроном здійснюється за допомогою штучного інтелекту, тому оператору не потрібно постійно бути присутнім за пультом управління. Для більшої безпеки нова платформа пропонує резервування з подвійною системою авіоніки та двигуном із подвійним запалюванням для гарантії успішного виконання місії. Завдяки вдосконаленому мініатюрному радару Orbiter 5 є ідеальним рішенням для морських місій.

Операторам дрона, напевно, сподобається, що складання пристрою доступне прямо на полі бою з використанням всього одного інструменту. Сам БПЛА легкий у збірці, яка займає лише кілька хвилин.

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