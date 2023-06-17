Секретна функція Google влаштовує хаос на екрані: як її запустити і навіщо це потрібно

Користувач може мимоволі переміщувати кнопки, слова і навіть картинки, але нічого корисного в цьому немає.

Команда Google додала секретну функцію в пошукову систему, яка може влаштувати хаос на екрані комп'ютера або смартфона. Про це стало відомо британському таблоїду Daily Mail.

Google часто робить "пасхалки" — креативні посилання на різні явища. Як виявилося, нещодавно розробники вирішили нагадати про японську відеогру Katamari Damacy, котра скоро відзначатиме 20-річний ювілей. Якщо ввести слово "Katamari" в пошуковий рядок, то з'явиться звичайна видача, але з анімованим зображенням м'ячика, що стрибає. Якщо натиснути на нього, то виникне "чарівна" куля, яка притягує до себе будь-які слова чи картинки.

Керувати кулею-катамарі на ПК можна стрілками на клавіатурі або мишкою, а також рухами пальця на сенсорному екрані. Насправді це незвичайна головоломка, мета якої — зібрати всі елементи і очистити поле. На перший погляд завдання здається простим, але воно стає все складнішим і складнішим. У міру того, як м'ячик набирає швидкість, а об'єктів для захоплення стає менше. У якийсь момент на екрані може виникнути повна плутанина, а найголовніше — посилання перестануть відкриватися.

Куля Katamari у пошуковій системі Google Фото: Скриншот

Katamari Damacy була створена японським розробником Кейти Такахасі і вперше випущена у 2004 для консолі PlayStation 2 компанією Namco. У 2018 році гра була перевидана під назвою Katamari Damacy REROLL для Nintendo Switch та Windows з використанням ігрового двигуна Unity. За сюжетом маленькому принцу необхідно відновити випадково знищені зірки та місяць, а для цього необхідно збирати різні об'єкти за допомогою спеціальної кулі під назвою "Катамарі". Коли куля стає досить великою, то перетворюється на зірку.

Нещодавно Google додав штучний інтелект, який приміряє на людину будь-яке вбрання. Це допоможе користувачам підібрати собі новий одяг або спробувати інший стиль прямо з дому.

Раніше творець пошти Gmail Пол Бакхейт спрогнозував майбутнє Google. На його думку, незабаром класичні пошукові системи перестануть існувати, адже їх витіснять чат-боти на основі ШІ.