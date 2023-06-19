З'явився повербанк на 40 000 мАг: зможе заряджати ноутбуки і коштує лише $140

Мобільний акумулятор Momax не боїться бризок води та має потужний ліхтарик.

Компанія Momax з Китаю випустила однойменний компактний, але дуже потужний повербанк, який стане в нагоді в будь-яких екстремальних умовах: у подорожах, на фронті, під час блекаутів. За повідомленням сайту IThome, модель має запас акумуляторів на 40 000 мАг, чого вистачить для заряджання восьми звичайних смартфонів.

Але головні "фішки" портативної батареї, звісно, не лише у цьому. Основна приваблива особливість нового повербанку в тому, що пристрій має вихідну потужність 100 Вт, що дозволяє заряджати навіть ноутбуки.

Ще кілька особливостей пристрою, що коштує відносно недорого ($140): захищений від бризок води, дощу та мокрих рук корпус (за стандартом IP67), а також потужний ліхтарик на 500 люменів з п'ятьма режимами роботи, що стане в нагоді під час відключення електроенергії або в туристичних походах.

Momax має вихідну потужність 100 Вт, що дає змогу заряджати навіть ноутбуки Фото: Скриншот

Загалом повербанк Momax виглядає дуже стильно та привабливо — напівпрозорий корпус дозволяє бачити високотехнологічну начинку пристрою, а на дисплеї відображається вся необхідна інформація (вхідна/вихідна потужність, заряд акумулятора тощо). Сам Momax важить відносно небагато — 800 г, і він має 2 порти USB-C і 2 USB-A.

Раніше Фокус писав, що боєць ТРО збирає найпотужніші повербанки для ЗСУ: заживлять навіть Starlink і телевізор.