Дрони перетворили на металобрухт 3 танки поспіль: як ЗСУ зірвали штурм росіян (відео)

Якби екіпаж із роти ударних дронів не знищив техніку ЗС РФ, то вона незабаром рознесла б українську позицію, запевняє оператор із позивним "Ципа".

Воїни 47 бригади Збройних сил України за допомогою дронів знищили три російські танки на передовій. Пресслужба підрозділу опублікувала відеоролик на офіційній сторінці у Facebook.

Під час контрнаступу аеророзвідники помітили танки ЗС РФ, які стріляли у бік захисників України. Оператори роти ударних БПЛА перетворили бронетехніку супротивника на металобрухт кількома влучними ударами.

Як розповів боєць із позивним "Ципа", спочатку він через камеру FPV-дрона побачив один танк, що виїжджає з лісопосадки, а потім ще дві, знаряддя яких були направлені у бік українських позицій. Він по черзі направив безпілотники до цілей, добиваючи вражену техніку за потреби.

"Грубо кажучи, ми зупинили весь штурм. Якби не наш екіпаж із дронами та "камікадзе", танчики далі б обстрілювали дорогу, ніяка техніка б не проїхала, і посадку, де були наші, просто б рознесли", — прокоментував "Ципа". — "FPV-дрони допомагають зупиняти штурми. Mavic полетів, побачив, що просувається піхота противника — пару дронів туди "ляпнув", і вони вже сто відсотків нікуди далі не підуть".

Нещодавно FPV-дрон знищив російський танк Т-80 на Донбасі. Безпілотник під управлінням оператора зі спеціального підрозділу Національної гвардії "Омега" завдав удару по бронетехніці в районі Великої Новосілки, внаслідок чого детонував боєкомплект, а саму машину розірвало на частини.

Писали також, як дрон ЗСУ підірвав російський танк Т-72Б зсередини. Оператор зумів закинути гранату у відкритий люк.