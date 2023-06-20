"Філігранно мінусують": дрони ЗСУ підірвали БМП й "тачанку" росіян (відео)

Підрозділ "Сови" похвалився влучними ударами FPV-безпілотників, які допомагають українському контрнаступу.

Бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Бєлінського знищили російську бойову техніку за допомогою дронів-камікадзе. Вони показали результати успішної роботи на YouTube-каналі.

Спочатку бійці підрозділу ударних безпілотників "Сови" виявили бойову машину піхоти, яку росіяни кинули посеред дороги з відчиненими дверима та люками. Оператор направив FPV-дрон камікадзе і завдав удару прямо під вежу, щоб окупанти не змогли евакуювати машину і повернути її в дію.

Наскільки серйозні пошкодження отримала БМП, з'ясувати неможливо, оскільки відео обривається у момент вибуху безпілотника, але у 36-й бригаді запевняють, що "філігранно мінусують ворожу техніку". Додатковою метою "Сов" став російський пікап із великокаліберним кулеметом, встановленим біля заднього борту у стилі "махновської тачанки".

Робота бійців 36-ї окремої бригади морської піхоти ім. Михайла Бєлінського

Нещодавно український дрон-камікадзе PEGAS+ утилізував БМП окупантів. Оператор СБУ влучно потрапив у вежу, яка відірвалася від вибуху.

До цього 8-й батальйон УДА "Аратта" дроном-камікадзе вразив БМП, яка обстрілює українські позиції. Машина була прикрита системою динамічного захисту, яка могла збільшити пошкодження, отримані під час удару.