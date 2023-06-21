Не довезли до фронту: дрон ЗСУ знищив вантажівку з окупантами та боєкомплектом (відео)

За останніх кілька днів рота "Ахіллес" та її безпілотники завдали російській армії збитків на мільйони доларів.

Рота ударних безпілотних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України імені кошового отамана Івана Сірка знищила вантажівку росіян на Донбасі. Командир підрозділу Юрій Федоренко опублікував відеозапис атаки на своєму Telegram-каналі.

Вантажний автомобіль "УРАЛ" перевозив російських військових разом із боєкомплектом на Сватівсько-Куп'янській ділянці фронту, коли бійці ЗСУ помітили його на дорозі. FPV-дрон уразив машину прямо в кабіну завдяки майстерності оператора. Наслідки удару залишилися за кадром, але, найімовірніше, вантажівка так і не змогла доїхати до позицій росіян.

"Короткий Z-вояж, ураження ворожого УРАЛу", — прокоментував Юрій Федоренко. — "Ювелірне управління FPV-дроном по цілі, що рухається".

Як напередодні, 20 червня, розповів у Telegram віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров, за останні два дні "Армія дронів" знищила російську техніку на мільйони доларів, і велику роль у цьому відіграла саме рота "Ахіллес". Їм вдалося вразити танк, ЗРК "Тор-М2К", БТР, командно-штабну машину "Кушетка-Б" і ту саму вантажівку "УРАЛ", згадану вище.

Нещодавно ЗСУ показали знищення вантажівки УРАЛ із ЗУ-23-2. Після удару дрона-камікадзе детонували боєприпаси всередині машини, що безповоротно вивело її з ладу.

У квітні дрон-камікадзе ЗСУ підірвав російський "Урал" у Херсонській області. Вантажівка їхала одним з тимчасово окупованих населених пунктів, коли безпілотник врізався йому в кабіну.