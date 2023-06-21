У РФ вигадали "світлячків-камікадзе": хочуть поставити ліхтарики на дрони "Ланцет"

Окупанти не можуть забезпечити свою техніку тепловізорами та приладами нічного бачення, тому шукають дешеві рішення для ударів у темну пору доби.

Росіяни збираються встановити на дрони-камікадзе ліхтарі, щоб завдавати ударів ночами. Таку пропозицію оприлюднило російське видання "Военное обозрение".

Аналітики звернули увагу, що ЗС РФ активно застосовують безпілотники "Ланцет" на полі бою, але більшість, якщо не всі, удари завдаються у світлий час доби. Компанія ZALA (входить до концерну Калашніков) випускає дві основні версії дронів-камікадзе: "Ланцет-1" та "Ланцет-2", судячи з офіційного сайту, кожна з них може оснащуватися фірмовим корисним навантаженням різних типів, у тому числі тепловізійними камерами, що дозволяють діяти вночі.

Сучасне оптичне обладнання коштує недешево, тому навіть самі росіяни сумніваються, що можуть забезпечити армію одноразовими БПЛА з тепловізорами або приладами нічного бачення. До того ж міжнародні санкції значно скоротили постачання тепловізійних матриць, необхідних для створення оптики. Натомість "Военное обозрение" запропонував створити флот "світлячків-камікадзе".

Для цього, на думку авторів, "Ланцети" можна оснастити пристроями, що працюють у видимій частині спектра. Наприклад, стробоскопами, що блимають з певною частотою. Нібито, таке мерехтіння не завадить оператору помітити нерухомі объекти, а ось українським силам ППО буде важко потрапити по цілі, яка ніби "скаче" у просторі.

Як фари для дронів порадили застосовувати світлодіодні ліхтарі, що володіють компактними розмірами та достатньою потужністю. Їх можна запитати прямо від акумулятора "Ланцета", хоча скоротить час його роботи.

Для більшої непомітності російські журналісти вигадали таку тактику: дрон-камікадзе працює в парі з розвідувальним БПЛА з тепловізором на борту, який шукає ворожу техніку та передає її координати. У такому разі "Ланцету" доведеться включати "фари" приблизно за півкілометра від цілі, щоб виявити її, навестися та атакувати.

Варто зазначити, що українські війська активно використовують безпілотники із тепловізорами. Один із них під назвою "Великий Бандерик" розробила команда інженерів із Києва, апарат діє як вдень, так і вночі, скидаючи до чотирьох бомб за раз.

Минулого року СБУ розкрила, як використовує дрони Autel EVO II Dual 640T. Комерційна модель має вбудований тепловізор InfiRay з ядром від компанії Teledyne Flir – одне з найкращих рішень на ринку. Коштує такий апарат щодо недорого — $10 тис.

Нещодавно аналітик з американського Інституту вивчення війни Джордж Баррос зазначив, що Росія не може воювати з Україною вночі через нестачу приладів нічного бачення та тепловізорів. Українці отримали таке обладнання від західних партнерів, що дало значну перевагу під час контрнаступу.