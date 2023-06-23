Вдале полювання: дрони Punisher за один день знищили техніки РФ на $30 млн (відео)

Оператори здійснили п'ять нальотів, витративши бомб на $1000. Найціннішою їхньою жертвою став російський ЗРК "Тор" вартістю $25 млн.

Тактична група "Птахи Мадяра" з 59-ї окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України за допомогою дрона Punisher знищила російської техніки на мільйони доларів. Командир роти Роберт Бровді ("Мадяр") показав результат роботи на своєму YouTube-каналі.

Підрозділ "Птахи Мадяра" успішно атакували окупантів на Донецькому напрямку. Судячи з відео, за один день оператори змогли знищити вантажівку "УРАЛ", дві реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град", зенітно-ракетний комплекс "Тор" і польовий склад боєприпасів.

Однією з найцінніших цілей дня став "Тор", як пояснив Роберт Бровді, цей комплекс збиває літаки, вертольоти, керовані авіабомби, ракети і безпілотники, забезпечуючи росіянам чисте небо. Одна одиниця такої техніки коштує близько $25 млн. Punisher скинув бомбу і вразив дорогий ЗРК.

"Приліт прямо в нього. Детонації ракет немає, але "Тор" сьогодні працювати не буде", — прокоментував командир.

Народний депутат України і член оборонного комітету Верховної Ради Юрій Мисягін підрахував, що "Птахи Мадяра" за допомогою дронів Punisher вразили техніки ЗС РФ приблизно на $30 млн. Для цього їм довелося витратити всього п'ять авіабомб загальною вартістю близько $1000.

Punisher — це ударний дрон літакового типу виробництва української компанії UA Dynamics. Він може нести до трьох 72-мм боєприпасів вагою по 2 кг або одну важчу бомбу, щоб скидати їх із висоти до 400 м. Точність влучання снарядів становить 4 м, тому українські військові застосовують Punisher переважно для бомбардування цінних нерухомих об'єктів, але відомі випадки ураження техніки під час руху.

Технічні характеристики Punisher:

розмах крил — 2 м;

крейсерська швидкість — 80 км/год;

максимальна швидкість — 198 км/год;

дальність польоту — до 45 км;

ефективна висота — до 400 м;

допустима швидкість вітру — 21 м/c.

Нещодавно директор UA Dynamics Максим Музика розповів, як дрони Punisher атакують цілі на полі бою. Однією з переваг безпілотника є його непомітність, що дає змогу підкрадатися й атакувати окупантів, які нічого не підозрюють.

14 червня підрозділ "Птахи Мадяра" похвалився, що за добу знищив 8 танків і БМП росіян. Військові застосували різні типи дронів у нічний і денний час.