Бойові комарі не дають спокою: у Росії нібито створили дрон-розвідник вагою 21 г

Російські конструктори не приховують, що роблять здешевлені версії норвезьких Black Hornet, здатні літати лише 4 хвилини.

У Росії інженери розробили мініатюрний розвідувальний безпілотник "Вектор-75". Про це російському агентству "ТАСС" повідомили в конструкторському бюро "Безпілотне авіабудування".

Дрон Вектор-75: заявлені характеристики

За словами розробників, "Вектор-75" важить лише 21 г без корисного навантаження і 32 г у спорядженому стані. Залежно від типу встановленого обладнання, час польоту коливається від 4 до 7 хв, відстань — до 1,2 км. Дрон у режимі реального часу передає зображення на пульт оператора або окуляри віртуальної реальності. "Вектор-72" під час роботи нібито майже неможливо почути за 15 м.

Російські конструктори не приховують, що надихалися літальним апаратом Black Hornet від норвезької компанії Prox Dynamics (зараз належить Teledyne Flir), яким користуються підрозділи НАТО, і вирішили створити його дешеву копію. Якщо західний безпілотник коштує близько $200 тис., то росіяни обіцяють робити базову версію за 70 000 рублів (близько $822), змінюючи ціну залежно від конструкції та ступеня захисту.

"Апарат такого призначення має бути більшою мірою одноразовим, оскільки сучасні системи РЕБ ведуть доволі успішну боротьбу з подібними БПЛА", — зазначили в "Безпілотному авіабудуванні".

Застосовувати російський дрон пропонують для ведення розвідки в міській місцевості або лісі. Як варіант, військові можуть запустити "Вектор-75", щоб безпечно виявити вогневі точки противника, снайперів і протитанкові комплекси перед тим, як штурмувати район. Утім, ОКБ наразі не показало жодного відео або навіть фото свого літального апарату.

Дорожче, але краще: чим хороший Black Hornet

Варто зазначити, що Black Hornet теж важить 32 г, але може літати до 25 хв, тобто в 3 рази довше від заявленого часу дії "Вектор-72". При цьому дальність зв'язку у норвезького дрона теж істотно більша — 2 км, сигнал передається захищеним каналом, а відеофайли записуються на SD-карту. Крім звичайної камери, Black Hornet оснащений тепловізором, тому може працювати навіть вночі, а за необхідності — вмикає ліхтарик.

Комплект вартістю $195-200 охоплює два безпілотні вертольоти, а планшет і контролер, що дає змогу керувати БПЛА однією рукою. Дрони переміщуються в зручному і компактному кейсі, який одночасно служить зарядною станцією. Усе разом важить лише 1,3 кг, тому не обтяжує військових на полі бою. Ці можливості цілком виправдовують високу ціну.

Раніше писали, як безпілотники Black Hornet допоможуть Україні під час контрнаступу в 2023 році. Ще рік тому такі дрони ЗСУ передали Норвегія та Велика Британія.

У лютому росіяни заявили про розробку дронів "Джміль" за аналогією з Black Hornet. У Центрі компетенцій безпілотних літальних апаратів нібито вже створили прототип вагою 85 г, який розганяється до 25 км/год, але досі його не показали.