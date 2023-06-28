"Розумний міномет" проти техніки: військові отримають нову партію Switchblade на $19 млн

Система Switchblade 300 добре показала себе на війні в Україні, допомагаючи ЗСУ винищувати окупантів і прикривати піхоту на полі бою.

Армія США замовила у компанії AeroVironment додаткову партію дронів-камікадзе Switchblade на суму $18,9 млн. Подробиці повідомляє видання Military Aerospace, посилаючись на заяву командування в Redstone Arsenal, штат Алабама.

Американські військові стверджують, що безпілотники Switchblade успішно зарекомендували себе в Україні, знищуючи легку бронетехніку ЗС РФ та інші цілі. Українські військові офіційно застосовують модель Switchblade 300, які отримали від західних партнерів.

Система Switchblade 300 працює, по суті своїй, як "розумний" мінометний снаряд, оскільки запускається зі спеціального тубуса під впливом стисненого повітря. Опинившись у повітрі, боєприпас розправляє крила, запускає електричний двигун і автономно летить над заданою місцевістю, передаючи звичайне та інфрачервоне відео в реальному часі операторові, який бачить зображення на екрані станції управління.

Дальність зв'язку з дроном-камікадзе становить близько 10 км. Літаючи на висоті 150 м, Switchblade 300 вишукує цілі, "підсвічує" їх на екрані і передає з GPS-координати. Оператор може віддати команду для атаки, після чого БПЛА сам наведеться і спланує на ціль і вибухне при зіткненні. Потужність боєголовки еквівалентна 40-мм гранаті, і її достатньо для ураження легких броньованих машин, піхоти або складів із боєприпасами.

У лютому з'явилося відео застосування ЗСУ дрона-камікадзе Switchblade 300. За допомогою "розумного" боєприпасу знищила скупчення російської піхоти на передовій.

У травні повідомлялося, що США передадуть Україні новітні дрони-камікадзе Switchblade 300 Block 20. Нова версія отримала багато оновлень, зокрема посилений зв'язок, збільшений час польоту, модульне корисне навантаження.