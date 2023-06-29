Названо нову причину загибелі підводного човна "Титан": це міг бути дешевий акумулятор

Компанія OceanGate просила студентів створити недорогу батарею, щоб ще більше знизити собівартість субмарини, — повідомляють ЗМІ.

У 2018 році компанія OceanGate звернулася до студентів-інженерів Університету штату Вашингтон із проханням знайти спосіб зробити дешевшу "глибоководну та інтелектуальну" батарею для своєї субмарини. Хоча незрозуміло, чи використовували потім цю батарею на "Титані", цей інцидент показує, якого тиску зазнавали співробітники OceanGate, щоб зберегти "низьку вартість" проєкту, пише vice.com.

Студентам доручили розробити більш "рентабельний" прототип, який був би одночасно "безпечним" і, що не менш важливо, "доступним". Представники OceanGate, Марк Волш і Тоні Ніссен, написали у службовій записці, що для досягнення мети можна використовувати "готові до продажу" деталі та "недорогі схеми", що здешевить сам акумулятор.

У підсумку студенти створили прототип, який, за їхніми словами, був "приблизно на $50 000 дешевшим", йдеться в матеріалі. Вони купили "деталі в місцевому магазині, тому що вони були ефективними та економічними". В Університеті заявляють, що жодного партнерства на комерційній основі між компанією і студентами не було.

Журналісти vice.com не змогли дізнатися, чи було втановлено "саморобну" батарею на "Титан", чи ні. Але після нещасного випадку, субмарину буквально аналізують по шматочках, щоб зрозуміти, чому вона вибухнула, і що саме стало причиною її загибелі. Журналісти припускають, що дешевий акумулятор міг бути встановлений, оскільки топ-менеджмент компанії ще 2019 року говорив про фінансові труднощі, викликані тим, що підводний човен постійно доводилося допрацьовувати. А ще компанія відчайдушно намагалася зробити проєкт доступним для більш масштабного виробництва.

Вимоги до акумулятора, яким мали слідувати студенти

За словами представника OceanGate Тоні Ніссена, щоб зберегти "низьку вартість" і "продовжити розробку", компанія спробувала проявити творчий підхід, зокрема шляхом застосування готових рішень. Напевно, тому в системі управління субмариною і з'явився геймпад.

Фінансові проблеми розробники відчували до січня 2020 року, коли компанія отримала додаткові інвестиції в розмірі $18 млн. В інтерв'ю про фінансування гендиректор Стоктон Раш сказав, що деякі плани перебували "в підвішеному стані", поки він не отримав це вливання.

Під час занурення на "Титані" у квітні 2019 року фахівець із підводного плавання Карл Стенлі почув тріск, і це його стурбувало. Повідомляють, що після цього випадку він написав Рашу електронного листа, у якому запропонував гендиректору OceanGate звернути увагу на проблему і подумати, як би він вчинив, якби був інвестором проєкту.

Раніше ми повідомляли про те, що однією з причин вибуху батискафа "Титан" міг стати корпус неправильної форми.