Українські моряки вчаться запускати підводні дрони Sea Fox і Charly: як це допоможе у бою

Команда корабля "Чернігів" застосувала іноземні безпілотники, щоб знайти і підірвати загрозу біля берегів Шотландії.

Українські військові вчаться керувати підводними дронами під час міжнародних військових навчань Sea Breeze у Великій Британії. Військово-морські сили України повідомили про це 30 червня в Facebook.

У навчаннях Sea Breeze, які проводять біля берегів Шотландії з 26 червня до 7 липня, бере участь український мінний корабель "Чернігів". Гідроакустична команда під час тренування використала дистанційні підводні дрони "Sea Fox", призначені для пошуку та ідентифікації вибухонебезпечних об'єктів під водою.

Моряки спорядили безпілотник, перевірили готовність усіх систем і запустили його під воду, щоб знайти заховану міну. Українці керували Sea Fox зі спеціально обладнаної кімнати, виявили об'єкт за допомогою камери та зафіксували його точне місце розташування. Незабаром команда "Чернігова" запустить ударний дрон Charly, який має протаранити міну і підірватися разом із нею.

ВМС зазначають, що головним завданням таких тренувань є підготовка військових із різних країн до проведення операції зі звільнення Чорного моря від мін за стандартами НАТО. Для цього планують використовувати техніку та озброєння, які закордонні партнери передали Україні.

Раніше писали, яких морських дронів варто побоюватися військовим кораблям Росії. Надводні та підводні апарати вже добре показали себе під час війни в Україні.

У Росії серйозно побоюються морських дронів України, які можуть підривати кораблі та інші об'єкти. Деякі експерти вважають, що з часом малопомітні й дистанційно керовані безпілотники здатні знищити весь Чорноморський флот РФ.