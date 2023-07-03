"Київ — це частина Росії": Facebook заблокував українця через скандальну помилку
Соцмережа заборонила українському користувачеві Святославу Степаненку розміщувати рекламу, вирішивши, що він перебуває на території Росії.
Співробітник техпідтримки компанії Марка Цукерберга Meta заявив, що столиця України, Київ, розташована в Росії. Електронного листа з таким змістом отримав українець Святослав Степаненко, який звернувся до технічної підтримки соцмережі Facebook по допомогу.
Чоловік розповів, що зіткнувся з проблемою, коли хотів розмістити рекламне оголошення. У відповідь отримав від сервера інформацію про те, що він перебуває на території РФ. А росіяни не можуть рекламувати свої товари та послуги у Facebook.
Степаненко написав у техпідтримку соцмережі з проханням допомогти в ситуації. Він був упевнений, що сталася якась помилка, адже в налаштуваннях геолокації чоловік обрав "Київ".
Співробітник Meta прочитав повідомлення українця і порадив йому змінити часовий потяг. Коли користувач поцікавився, навіщо це робити, технічний фахівець пояснив, що в соцмережі не можна публікувати рекламу з Росії, частиною якої він назвав Київ.
"Ваш рекламний профіль було відключено тому, що для рекламного профілю встановлено Київ, який є частиною Росії. Я настійно рекомендую вам змінити часовий пояс", — написали чоловікові у відповідь.
Степаненко зробив скрін листування та опублікував на своїй сторінці у Facebook новий пост, у якому просив інших користувачів соцмережі допомогти зробити цю історію публічною.
У коментарях до посту, опублікованого чоловіком, деякі українці припустили, що він міг помилитися з геолокацією. Адже в Росії в Пермському краї розташоване село з назвою "Київ". Зі свого боку Степаненко відповів, що вибирав саме столицю України, яка розташована в часовому поясі GMT+3. У той час як російське село розташоване в часовому поясі GMT+5.
Ба більше, село Київ (історична назва — Горемикіно) у Косинському районі Пермського краю було ліквідовано ще 2008 року, оскільки на початку 2000-х років у ньому проживав лише один житель. Тепер колишнє село — частина Левичанського сільського поселення.
Нагадаємо, у лютому 2023 року в скандал через російсько-українську війну потрапив Ілон Маск. 9 лютого операційний директор SpaceX Гвінн Шотвелл повідомила, що компанія вирішила обмежити можливості використання супутникового інтернету Starlink для військовослужбовців Збройних сил України.
Крім того, у жовтні 2021 року в скандал потрапила компанія Apple. Вона опублікувала карту України без Криму. У застосунку для артистів Apple Music for Artists з'явилася мапа України, на якій Крим зображували російською територією, а на мапі Росії — навпаки. За допомогою цих карт музиканти можуть відстежувати прослуховування своїх треків по окремих країнах.