Українці запускають виробництво нових FPV дронів для ЗСУ: як вони допоможуть на полі бою

За підрахунками експертів, захисникам України зараз необхідні 24 тисячі FPV-дронів, щоб ефективно вести бойові дії.

Українська компанія готується випускати FPV-дрони, які необхідні військовим для контрнаступу на півдні країни. Займатися цим буде компанія AirUnit, повідомляє сайт dev.ua.

AirUnit до початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну поставляла на ринок техніку DJI, Aaronia AG, EcoFlow. Зараз компанія перепрофілювалася і займається навчанням військових, а також збирається масово виробляти безпілотники типу FPV, які українські військові успішно застосовують для завдання ударів по окупантах. Як правило, це швидкі та маневрові дрони, здатні підіймати гранати або вибухівку.

У такої техніки нема потреби в додатковій стабілізації. Квадрокоптером може керувати один оператор, у якого буде максимальний контроль над цим гаджетом. Крім того, FPV-дрони можуть розвивати швидкість до 100 км/год і практично невразливі для засобів радіоелектронної боротьби. Досягнувши мети, FPV-дрони вибухають — саме тому такі безпілотники необхідні ЗСУ у великих кількостях.

Команда AirUnit Фото: Dev.ua

Ці дрони працюють за допомогою комплексної системи, що складається з декількох ключових компонентів, включно з камерою, передавачем, приймачем і керуючим контролером. За допомогою цієї техніки можна знімати художні відео, працювати над створенням рекламних відеороликів, моніторити навколишнє середовище. Для військових ці дрони насамперед становлять цінність через можливості відстежувати ситуацію на тих чи інших ділянках фронту.

За попередніми оцінками аналітиків, для успіхів у бойових діях ЗСУ вже зараз необхідно 24 тисячі дронів тактичного рівня. Ці потреби не можуть закрити БПЛА, які закуповуються в Китаї. Тому цю нішу зголосився заповнити вітчизняний виробник.

Деталі для дронів AirUnit Фото: Dev.ua

В AirUnit завершують автоматизацію процесів і готують план побудови власної IT-команди. Перший етап — створення програм, необхідних для управління, розробки та виробництва БПЛА різного типу.

Нагадаємо, у квітні 2023 року медіа писали, що в Україні сотнями виробляють ударні дрони по $200, але цього все одно мало. Українські виробники закривають максимум 20% потреб військових у БПЛА. Збирати дрони сильно заважають росіяни, які теж забезпечують свою армію літальними апаратами.

А наприкінці березня аналітики розповіли про те, чи зможуть ЗСУ отримати 100 000 FPV-дронів, яких бояться росіяни. Невеликі безпілотники-камікадзе коштують менше ніж $1000, але крім них українцям потрібні й дорожчі БПЛА.