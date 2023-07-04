ЗСУ отримають 500 нових безпілотників для контрнаступу: чим поповнилася "Армія дронів"

Бойові "пташки" допоможуть українським військовим вести аеророзвідку і збережуть життя наших героїв.

Українські військові отримають 500 нових безпілотників, отриманих в рамках проєкту "Армії дронів" завдяки платформі UNITED24. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram.

ВСУ передають розвідувальні й ударні коптери, що допоможуть вести аеророзвідку, коригувати роботу артилерії та знищувати позиції ворога. Зокрема, авіаційні комплекси Penguine MK-2, які надійно захищені від перешкод, адже передають дані зашифрованими цифровими каналами. Їх арсенал також поповнять потужні FPV-коптери Phoenix 03 Heavy UCAV, які максимально точно знищують пункти спостереження, здатні влучати в бліндажі та атакувати бронетехніку. Для знищення танків, систем ППО, Гради наші ЗСУ посилили октокоптерами R18.

Також уряд закупив електронні комплекси артилерійської розвідки "Сова", щоб точно визначати координати ворожих цілей і корегувати вогонь. "Армія дронів" також передадуть популярні на фронті квадрокоптери Mavic, їх захисники використовують для ефективної розвідки та коригування артилерії, щоб точними пострілами знищувати російську техніку на мільйони доларів.

Армія дронів Фото: United24

Армія дронів Фото: United24

Що саме отримають українські військові:

6 безпілотних авіаційних комплексів Flirt Cetus;

3 квадрокоптери DJI M300;

40 безпілотних авіаційних комплексів STEN-2;

100 безпілотних авіаційних комплексів Phoenix 03 Heavy UCAV;

5 квадрокоптерів DJI Mavic 3Е;

18 квадрокоптерів Mavic 3T;

6 безпілотних авіаційних комплексів R-18;

45 безпілотних авіаційних комплексів SkyKni;

6 безпілотних авіаційних комплексів Penguin MK-2;

2 безпілотні авіаційні комплекси EOS C VTOL;

290 оптико-електронних комплексів "Сова".

Також військові отримали 13 позашляховиків Renault Duster для виконання завдань, пов'язаних із забезпеченням спецзв'язку.

Позашляховики для військових Фото: FEDOROV

"Дякую кожному, хто долучився до збору на Армію дронів. Продовжуємо посилювати наших військових технологіями. Уже невдовзі наші "пташки" полетять туди, де вони найбільше потрібні, аби посилити оборону та зберегти якомога більше життів військових. Це стало можливим завдяки вашим внескам! Дякуємо всім, хто долучився до збору на "Армію дронів", — написав Михахйло Федоров.

4 липня Фокус писав, що Україну атакують нові дрони, зроблені на заводі в РФ. У Росії з високою ймовірністю вже працює власний завод із випуску ударних дронів Shahed. Ба більше, ЗС РФ уже встигли застосувати в Україні першу партію цих БПЛА, написав експерт Інституту ім. Олександра Поля Павло Вернівський.

Раніше з'явилася інформація, що Росія домовилася з Іраном про запуск заводу для складання Shahed у Татарстані. Передбачається, що повноцінне виробництво за кілька років розгорнуть на території особливої економічної зони (ОЕЗ) "Алабуга".