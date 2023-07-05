Українці представлять дрон Mini Shark у Стамбулі: чим він може зацікавити турків

Mini Shark — це маленький український дрон, призначений для оперативної розвідки, який розробник презентував у квітні 2023 року.

На міжнародній оборонній виставці IDEF-2023 у Стамбулі покажуть новий український дрон Mini Shark виробництва Ukrspecsystems. Інформація про це з'явилася на офіційній сторінці компанії у Facebook.

Зазначимо, що IDEF — це міжнародна виставка оборонної промисловості. За оцінками експертів, входить до ТОП-10 заходів такого роду. Цього року вона відбудеться вже в 16-1 раз і пройде в Стамбулі (Туреччина) з 25 по 28 липня. Українську технологічну новинку представлять на стенді партнерів NAUDI.

Що собою являє український дрон Mini Shark

Це найменший дрон виробництва Ukrspecsystems. Завдяки своїй портативності, дрон легко переміщати та перевозити на необхідні позиції.

Дрон і необхідні для нього елементи можна транспортувати у двох рюкзаках. Попри розмір, розробники оснастили БПЛА тими ж технологіями, що й "повноцінні" дрони.

Mini Shark став "спадкоємцем" повнорозмірного дрона Shark, який виробник випустив у 2022 році. Однак, попри свій розмір, новий дрон здатний виконувати ті самі завдання, що й інші, але в дещо менших обсягах.

Безпілотник призначений для оперативної розвідки. Може знаходити наземні цілі та передавати дані артилеристам, групам спецпризначення і сухопутним військам.

Технічні характеристики БПЛА Mini Shark:

дальність зв'язку — 30 км;

розмах крала — 2 м;

час роботи — 2 години в польоті;

як приводиться в дію — за допомогою ручного запуску;

вага — 5 кг;

довжина — 125 см;

радіус роботи — 35 км.

Нагадаємо, 27 квітня Ukrspecsystems представила нову модель безпілотника для військових під назвою MiniShark на виставці платформи Brave1. Новий БПЛА призначений для ведення розвідки і пошуку наземних цілей, які потім зможуть знищити артилерія, сухопутні війська або спеціальні підрозділи ЗСУ.

А в грудні 2022 року Ukrspecsystems модифікувала українські розвідувальні дрони Shark, додавши більш ємний акумулятор і більші крила. Завдяки цьому тривалість польоту збільшилася вдвічі — з 2 до 4 годин.