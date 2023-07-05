Порятунок світу лежить у Закарпатті: українець створює гру про замок Паланок (відео)

За словами розробника Дмитра Данилова, зараз він завершив роботу над грою на 10%. Очікувати повного релізу і прем'єри Karpatia: Oder of the Comet можна у 2025 році.

Українець Дмитро Данилов працює над створенням комп'ютерної гри Karpatia: Oder of the Comet, дія якої відбувається в замку Паланок (розташований у Мукачеві). Тизер майбутньої гри творець розмістив на своєму каналі в YouTube.

Медіа Varosh Данилов повідомив, що ідея написати таку гру в нього виникла ще 2016 року. Та й сам замок Паланок був обраний як локація невипадково.

Автору гри сподобалася його архітектура, адже замок складається з 4-х рівнів, кожен з яких відокремлений і закритий воротами. Також у будові багато підземних ходів і кімнат. Там навіть є колодязь, спуск у який розробник хоче зробити окремою місією в грі.

За сюжетом гри у 2023 році світ очікує прильоту комети Біелі. Це небесне тіло пролітає максимально близько до Землі раз на 500 років і паралельно "витягує" з ґрунту планети всі гази. Напередодні катастрофи Ченці Ордену Комети, скориставшись панікою населення, намагаються захопити владу в Європі. Завадити їм у цьому має головний герой, яким і керуватимуть гравці. Для того, щоб протистояти ченцям, чоловікові потрібно буде знайти стародавню книгу, заховану саме в замку Паланок.

Нагадаємо, у квітні 2023 року в РФ випустили гру про те, як не стати мобілізованим. Квест-гра отримала високі оцінки від українських користувачів. Вони називають її "найкращим хорором" сучасності для РФ.

Крім того, цього ж місяця Мінцифри запустило "Армію дронів". У грі під назвою "Атака дронів" розробники додали можливість безпосередньо донатити кошти на ЗСУ і наближати перемогу України.