Створено першу у світі "безпечну" алюміній-іонну батарею: як ученим це вдалося

Акумулятор може витримувати 800 циклів перезарядки з втратою всього 0,028% за цикл, кажуть винахідники.

Дослідники з Китаю та Австралії успішно розробили перший у світі безпечний та ефективний нетоксичний водний алюміній-іонний акумулятор, розповідає Interesting Engineering. Науковці хотіли створити саме безпечну батарею, бо звичні літій-іонні сильно забруднюють довкілля вбиваючи все живе. Адже вони містять такі небезпечні матеріали, як свинець, кадмій і ртуть, тож їх не можна викидати, а потрібно здавати на перероблювання, щоб вони не отруювали людей і тварин.

Нові батареї виготовлені з використанням спеціальних матеріалів, відомих як стабільні органічні радикали, які містять найважливіший елемент 2,2,6,6-тетраметилпіперидил-окси, також відомий як TEMPO. Замість застосування шкідливих хімікатів учені використовували рідини на водній основі. Це ще дало змогу забезпечити пожежну безпеку подібних акумуляторів, що важливо для їхнього зберігання.

Так само вчені творці нетоксичного акумулятора стверджують, що батарея забезпечує стабільну напругу 1,25 В і місткість 110 мАг протягом 800 циклів з втратою всього 0,028% за цикл. Алюміній-іонні батареї вигідні тим, що алюміній є третім найпоширенішим елементом на Землі (запаси становлять 8,1%), що робить використання цього елемента в акумуляторах потенційно дуже підходящим і недорогим способом створення систем зберігання енергії.

У майбутньому при створенні подібних батарей хочуть використовувати біорозкладні матеріали або так зване "м'яке пакування", щоб зробити продукт ще безпечнішим для екології. Дослідження було проведене групою дослідників з Університету Фліндерс у Південній Австралії та Чжецзянського науково-технічного університету в Китаї. Ті, хто захоплений науковою тематикою і володіє англійською, можуть самостійно ознайомиться з усіма подробицями наукової роботи дослідників, яку вони опублікували в журналі Американського хімічного товариства.

Раніше Фокус писав, що нові космічні роботи заряджають техніку за допомогою дзеркал. Дзеркала перенаправлять сонячні промені на сонячні панелі астронавтів.