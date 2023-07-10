"Самі накликають на себе біду": експерт розкрив, як росіяни знаходять операторів ЗСУ

Завдяки засобам радіоелектронної розвідки ЗС РФ бачать не тільки дрони та пульти управління, а й навіть зображення з камер.

Російська армія активно намагається знищити українських операторів дронів-камікадзе типу First Person View (FPV), оскільки сьогодні вони відіграють велику роль на полі бою. Фахівець із радіотехнологій Сергій Флеш на своїй сторінці у Facebook розповів, як окупанти знаходять екіпажі та як захиститися від виявлення.

Чому оператори FPV-дронів стали важливими цілями

Оператори FPV-дронів дуже цінні для Сил оборони України, оскільки їх підготувати складніше, ніж пілотів комерційних коптерів або БПЛА літакового типу. Маленькі безпілотники-камікадзе мають високу швидкість і маневровість, тому керувати ними важко, водночас їхня дальність польоту обмежена, і оператори повинні працювати дуже близько від лінії фронту.

За словами Сергія Флеша, російські засоби радіоелектронної розвідки можуть виявляти операторів, але відстань залежить від розташування апаратів-пеленгаторів. Зазвичай росіяни ставлять ближче за 10 км стаціонарні та ближче за 3 км — мобільні комплекси. За підрахунками експерта, за 5 км від фронту пеленг показує квадрат 200 на 200 м, а за 10 км — 400 на 400 м.

"Радіопеленгаторів на БПЛА в противника буквально одиниці, вони займаються іншими важливими завданнями", — зазначив фахівець.

Похибка виявлення пілотів настільки висока, що російські війська не битимуть по квадрату артилерією, але направлять у зону свій безпілотник для розвідки, сподіваючись знайти конкретне місце розташування групи. Далі все вирішить якість маскування позиції та транспорту, а також уважність окупантів.

Як операторам дронів захиститися від РЕР

Щоб уникнути виявлення, Сергій Флеш запропонував операторам ЗСУ керувати дронами якомога ближче до землі, нехай це й скорочує дальність дії зв'язку. У такому разі росіяни не зможуть засікти пульт, але можуть помітити БПЛА, якщо він підніметься досить високо.

"Під час запуску не злітайте різко в небо, йдіть у бік від вас під кутом на низькій висоті, і там не ближче ніж за кілька сотень метрів підіймайтеся вже вище, змінюючи маршрут у бік противника", — підказав експерт.

Якщо ж безпілотники доводиться запускати з висоти, то противник може засікти не тільки БПЛА, а й пульт. У цьому разі можна використовувати спрямовані антени з максимально вузьким "променем", наприклад, хвильовий канал із великою кількістю елементів. За можливості варто закрити пристрій із боків металом, щоб обмежити випромінювання в сторони. Наприклад, можна працювати з глибини приміщення через отвір вікна, перебуваючи за метр від отвору.

Польоти з використанням дрона-ретранслятора дуже небезпечні, оскільки російські комплекси РЕР помітять його на відстані 40 км. Якщо без нього не обійтися, то слід відводити БПЛА для зв'язку якнайдалі вбік від позиції.

FPV-дрони передають зображення по незашифрованому каналу, тому росіяни можуть легко його побачити. Користувацький інтерфейс таких дронів часто показує дальність польоту, і вирахувавши напрямок, окупанти можуть приблизно визначити точку зльоту. Такий метод спрацює, тільки якщо оператор вів безпілотник по прямій лінії.

"Багато підрозділів виводять на картинку свою назву для доказів відпрацювання цілей. Противник, перехопивши картинку, ухвалить рішення, наскільки важливо йому знищити саме цю групу досвідчених пілотів. Ви самі на себе можете накликати біду", — наголосив Сергій Флеш.

Раніше Фокус писав, що таке FPV-дрони та навіщо вони потрібні на війні. Як українські, так і російські підрозділи використовують їх для знищення техніки або живої сили.