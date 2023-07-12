НАТО закупить антидронові рушниці та РЕБ від DroneShield: як вони збивають безпілотники

Члени Альянсу мають посилити свої війська комплексами RfPatrol Mk2, DroneGun Mk3, DroneGun Mk4 і DroneSentry-X.

Продукцію компанії DroneShield з Австралії внесли до списку військового обладнання, обов'язкового для закупівель арміями НАТО, повідомляє Stockhead. Керівництво Північноатлантичного Альянсу зацікавили моделі RfPatrol Mk2, DroneGun Mk3, DroneGun Mk4 і DroneSentry-X.

Яку продукцію DroneShield рекомендує НАТО

RfPatrol Mk2 — це пасивний пристрій для автоматичного виявлення будь-якої загрози з БПЛА з оглядом на 360° завдяки вбудованій всеспрямованій ISM-антені. Модель підтримує повний спектр загроз БПЛА, що використовують частоти ISM і радіочастотні посилання, незалежно від швидкості об'єкта, в одиночному або груповому режимі. Так само RfPatrol Mk2 використовується для виявлення загроз по колу 4000 метрів (1000 метрів у міських районах), з двома режимами сповіщення (Прихованість/невидимість або Проблиск/візуальний).

RfPatrol Mk2

DroneGun Mk3 — це компактний і легкий антидроновий пістолет, з яким можна впоратися лише однією рукою. Він дає змогу операторам вибирати потрібний частотний режим, щоб "глушити" безпілотники, які пролітають низько. У разі спрацьовування сигналу ворожий дрон буде змушений приземлитися або залишатися близько до землі (що дасть змогу його захопити), або повернутися до оператора супротивника — відеопотік буде негайно вимкнено для запобігання збору даних.

DroneGun Mk3

DroneGun Mk4 — це більш далекобійний і потужний пістолет, який блокує канал передачі зображення з камери дрона, а також здатний знерухомити та сам безпілотник. Корпус із рівнем захисту IP67 дає змогу експлуатувати пристрій у будь-яких погодних умовах. У цій моделі підвищена продуктивність переривання при збереженні компактного дизайну, що забезпечує ефективну спрямованість і безпечне середовище для оператора.

DroneGun Mk4

Drone Sentry-X являє собою модуль РЕБ із захистом на 360°. Він використовує вбудовані датчики для виявлення будь-яких БПЛА і цю систему можна використовувати прямо в русі на будь-якому транспортному засобі. Виявлення загрози по колу 3000 метрів, перешкоди сигналу по колу 500 метрів — автоматичний аналіз діапазону частот ISM 2.4Ghz — 5.8Ghz & GNSS L1 — GNSS L2 (GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, NAVIC, QZSS).

Системи від DroneShield, які потрапили до каталогу НАТО Фото: Скриншот

Що таке "каталог озброєнь НАТО"

Це своєрідне "меню", з якого кожна країна-учасниця блоку НАТО може обрати зброю для своєї армії. Саме озброєння з каталогу є обов'язковим до використання, тому Північно-Атлантичний Альянс прагне до однаковості та стандартизації всіх військових систем і обладнання, які використовуються в різних країнах, що входять до блоку. Це необхідно для успішної логістики, закупівель та обслуговування техніки.

Військові компанії, що виробляють те чи інше обладнання для армій НАТО, отримують для своїх моделей спеціальний 13-значний числовий NSN-код, який допомагає чітко і просто робити замовлення, спрощуючи процес закупівель. Присвоєння NSN також має значення для клієнтів, які не входять до НАТО, оскільки вважається, що це означає, що продукт досяг певного рівня визнання серед найвимогливіших військових клієнтів у світі, членів НАТО і союзників НАТО.

Як DroneShield співпрацює з НАТО

Австралійська компанія підписує один військовий контракт за іншим на постачання своїх антидронових рішень. Уже завершено контракт на $3,8 мільйона з Міністерством оборони США. Так само в компанію надійшли чергові $7 мільйонів у 1 кварталі 2023 року за наступним контрактом із Пентагоном.

Наразі DroneShield завершує вибір місця для створення більшого промислового майданчика, щоб забезпечити швидке насичення антидроновими рішеннями армій країн НАТО.

За словами Олега Ворника, генерального директора компанії DroneShield, "у нинішній невизначеній геополітичній ситуації уряди країн "П'яти очей" (Австралії, Нової-Зеландії, США, Канади та Великої Британії) приділяють значну увагу закупівлям антидронових систем".

У січні писали, як ЗСУ прославили рушницю DroneGun від DroneShield на весь світ. З її допомогою українські військові збили безліч російських безпілотників.

Раніше ми більш докладно писали про нові антидронові пістолети DroneGun Mk4. Розповідали про їхні особливості та про те, як вони допоможуть ЗСУ.