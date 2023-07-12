Виколов "Око Мордора": оператор ЗСУ майстерно підірвав дроном техніку росіян (відео)

Ударний безпілотний летальний апарат вивів з ладу російський спостережний комплекс "Муром-П".

У Херсонській області український дрон-камікадзе знищив "око Мордора" — дорогу систему відеоспостереження, за допомогою якої російські окупанти могли стежити за технікою Збройних сил України і самими бійцями. Відповідне відео опублікував у своєму Telegram-каналі віцепрем'єр-міністр України Михайло Федоров.

Російські військові встановили камери спостережної системи під дахом висотного бетонного будинку. У такому положенні "Муром-П" був малопомітний, але сам отримував хороший огляд території.

Бійці ЗСУ направили на ціль FPV-дрон. За допомогою невеликого розміру він зміг пролетіти в неширокий довгастий отвір під бетонним дахом і вразити систему спостереження, яка вибухнула.

"Сили оборони продовжують перетворювати техніку росіян на металобрухт. Цього разу FPV-дрон українського виробництва знищив вороже "око Мордора". Саме так називають "Муром-П", який дає змогу окупантам цілодобово спостерігати за територією та просуванням українських військ", — написав Михайло Федоров.

Нагадаємо, на початку липня дрон-камікадзе "Пегас" підірвав комплекс росіян для стеження за ЗСУ. Ударний безпілотник, начинений вибухівкою, вивів з ладу російський комплекс "Муром-П" на передовій.

А в середині червня 2023 року БПЛА розніс комплекс "Муром-П" у Білгородській області. Росіяни встановили "Муром-П" на вершині водонапірної вежі в одному з населених пунктів Бєлгородської області, що, імовірно, розташований неподалік від кордону з Україною. Невідомі запустили FPV-дрон, який врізався точно в обладнання і вибухнув.