Мінус $100 млн: дрон Shark допоміг ЗСУ знищити російський Бук-М2 (відео)

Безпілотник коштує в середньому $100 тисяч і застосовується на фронті для коригування артилерійського вогню.

Морські піхотинці разом з артилеристами за допомогою українського дрона SHARK знищили зенітно-ракетний комплекс російських військових, вартістю $100 мільйонів. Відповідне відео було опубліковано на YouTube-каналі 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

На відеокадрах видно, як російський Бук-М2 рухається ґрунтовою дорогою біля посадки. У цей час його вже помітив безпілотний летальний апарат українців SHARK. Безпілотник зафіксував координати, а морські піхотинці передали їх артилеристам, які влучним ударом вразили техніку окупантів.

Бук-М2 зупинився після удару, оскільки його ракети почали детонувати й злітати в небо. Після цього він заглибився в посадку, проїхав кілька метрів і заглухнув остаточно. Через кілька секунд весь зенітно-ракетний комплекс росіян охопив потужний вогонь.

Зазначимо, що дрон SHARK, який за зовнішнім виглядом нагадує океанську акулу, морські піхотинці отримали в рамках проєкту "ОКО ЗА ОКО" від волонтерської ініціативи "Повернись живим". Головне завдання цього безпілотника — коригування артилерійського вогню. Один такий БПЛА коштує в середньому $100 тисяч. При цьому він здатний допомогти артилерії знищити військову техніку, яка коштує мільйони доларів.

Нагадаємо, у квітні 2023 року в рамках проєкту "Око за Око" для ЗСУ закупили 75 БПЛА: 50 основних і 25 для заміни втрачених. Безпілотник призначений для ведення розвідки і передає відео оператору на відстані до 60 км. З його допомогою військові можуть знаходити російські позиції і вести по них точний артилерійський вогонь, економлячи снаряди.

А в березні 2023 року стало відомо, що артилеристи ЗСУ отримали українські дрони Shark. Разом із дронами волонтери передали наземну станцію на базі автомобіля Torsus, яка дасть змогу ефективно керувати БПЛА на передовій.